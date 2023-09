Dieci anni fa la tragedia di Lampedusa, al Teatro Nuovo uno spettacolo di Giulio Cavalli e Nello Scavo

Lunedì 2 ottobre, alle ore 21:00, al Cinema Teatro Nuovo di Varese, si svolgerà lo spettacolo teatrale “A casa loro”, di Giulio Cavalli e Nello Scavo, con Giulio Cavalli e, alla chitarra, Federico Rama (ingresso 10 euro), a dieci anni dal naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, che costò la vita a 368 donne, uomini e bambini.

Lo spettacolo è stato promosso da Nazione Umana, Anpi di Varese Sezione Claudio Macchi, Filmstudio 90, 100Venti, Cgil Varese, Collettiva.

Spiega Giulio Cavalli, protagonista dello spettacolo: “Il Mediterraneo è il cimitero liquido dei nostri scheletri ma lì intorno, nelle regioni che scendono per l’Africa, quelle sulla rotta balcanica e nella zona impigliata tra i fili spinati della Turchia ci sono le persone. Persone, semplicemente, con il fardello delle loro storie che hanno l’odore di carne viva, senza valigie ma con quintali di paura, costretti al macabro destino di stare sulle pagine dei giornali o sulle bocche più feroci della politica e poi davvero non avere un posto dove stare. Il mare non uccide. Ad uccidere sono le persone, la povertà, le politiche sbagliate e le diseguaglianze che rendono il mondo un posto opposto dipendentemente dal nascere dalla parte giusta o sbagliata”.

In occasione del naufragio si è costituito a Roma il Comitato 3 ottobre, un’organizzazione senza scopo di lucro cha ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza attraverso il dialogo con cittadinə, studentə e Istituzioni. Il Comitato ha individuato nel 3 ottobre una data simbolica, non soltanto per commemorare le vittime di quel naufragio, ma per ricordare le migliaia di persone che regolarmente muoiono nel Mar Mediterraneo o restano bloccate ai confini orientali d’Europa.

GIULIO CAVALLI

Scrittore, attore e giornalista. Autore e attore di teatro civile ha collaborato con Paolo Rossi, Renato Sarti e Dario Fo. Ha scritto come editorialista per Left, Fanpage.it, Il Fatto Quotidiano, l’Espresso, Linkiesta. Si occupa di criminalità organizzata con inchieste, spettacoli, conferenze e incontri nelle scuole. Ha pubblicato due romanzi per Rizzoli e Fandango.

NELLO SCAVO

E’ giornalista di “Avvenire”, nonché reporter internazionale e cronista giudiziario.

Negli anni, ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da molte zone «calde» del mondo come la ex-Jugoslavia, il Sudest asiatico, i paesi dell’Urss, l’America Latina, il Corno d’Africa. Per scrivere I sommersi e i salvati di Bergoglio (Piemme, 2014) è partito per Buenos Aires, alla ricerca della verità sulle voci di presunta connivenza di Papa Francesco con le dittature sudamericane. Suo è anche La lista di Bergoglio (EMI, 2013), tradotto in più di 15 lingue. Nel 2017 ha pubblicato con Piemme Perseguitati.

Nello Scavo interverrà anche a Glocal, il festival del giornalismo organizzato da Varesenews, venerdì 10 novembre al salone Estense sul tema Il risvolto umanitario della guerra nel racconto giornalistico