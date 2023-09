Dieci auto senza assicurazione sequestrate a Castano e Nosate, nei dintorni di Malpensa

Dieci auto senza assicurazione, dieci auto sequestrate: la Polizia locale di Castano Primo e Nosate, nei dintorni di Malpensa, applica la sanzione accessoria nei casi di mancanza di assicurazione valida.

L’ultimo report, relativo al mese di agosto, segnala appunto dieci casi di mezzi “scoperti”: oltre alla sanzione accessoria del sequestro, i conducenti sono stati multati per 866,00 euro e si sono visti decurtati 5 punti dalle relative patenti di guida.

I controlli casuali però non servono certo solo per trovare auto senza assicurazione, si esamina anche altro.

In un caso, il conducente di un veicolo (uno dei dieci) risultava essere in recidiva infra biennale per la medesima violazione, in questo caso è stata applicata una sanzione amministrativa di euro 1732,00, la patente dello stesso veniva ritirata ed inviata alla competente Prefettura di Milano che ne ha disposto la sospensione per due mesi. Al veicolo dopo il periodo di sequestro verrà applicato anche un fermo amministrativo per 45 giorni così come disposto dal Codice della Strada.

Oltre alle autovetture in un caso veniva fermato un ciclomotore, che è risultato sprovvisto di Rca e revisione. Ma sopratutto il conducente era privo della patente di guida, perchè mai conseguita: si è beccato 5100 euro di multa (trattandosi di prima violazione) ed al mezzo è stato applicato anche il fermo per tre mesi.