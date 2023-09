Dieci ori della “Contea dei laghi” ai Campionati di società. Poker per Varese

Dieci titoli italiani su 31 in palio: il canottaggio è sempre una miniera d’oro per lo sport della provincia di Varese che nello scorso fine settimana (16-17 settembre) si è distinto ai Campionati Italiani di società disputati a Eupilio (Como) per le categorie over 17 e under 18.

Sulle acque del Lago di Pusiano i protagonisti principali sono i giovani della Canottieri Varese che conquistano ben quattro ori tutti tra gli under 18. La società giallo-azzurra si è imposta nel singolo (Viola Della Bella) e nel quattro di coppia (Viola Della Bella, Neve Aroldi, Aurora Gerosa e Anna Cincinelli) femminili e ha piazzato una doppietta con i due otto, maschile (Brega, Arra, Cinquantini, Bottinelli, Morello, Maineri, Rini, Cracco – tim. Doni) e femminile (Aroldi, Gerosa, Cincinelli, Bulgheroni, Cancian, Fanchi, Lucchina, Marcheselli – tim. Doni). A completare la giornata trionfale per Varese, anche la vittoria del Trofeo “Vito Calabretto” assegnato nel contemporaneo meeting nazionale per Allievi e Cadetti.

Alle spalle di Varese, nella graduatoria dei titoli, spicca la presenza di Gavirate che – superata negli otto giovanili dai “cugini” si è rifatta con le due ammiraglie over. Quella femminile ha vinto grazie a Marcon, Vi. Calabrese, Caraffini, Broggini, Monteggia, Thomazetto, Ve. Calabrese e Salice (tim. Colombo), quello maschile con Kohl, Biolcati, Gattinoni, Schwartz, Regalbuto, Ferretti, Lalicata, Tamborini (tim. Colombo). Il terzo oro è arrivato nel due senza maschile formato da Nicholas Kohl e Christian Biolcati.

Il medagliere varesotto non termina però con le due superpotenze del lago. Un titolo a testa va anche alla SC Arolo, alla AC Monate e alla Di-Bi Rowing. Sul Lago Maggiore festeggia quindi l’Arolo primo con il doppio maschile U18 dei gemelli Andrea e Marco Frigo. Monate invece ringrazia la grande regata del quattro senza maschile U18 con a bordo Loris Piscia, Gabriele Talamona, Vilmos Benczùr e Alessandro Binda. Infine la Di-Bi Rowing, il club nato grazie alla spinta dell’azienda di Besozzo specializzata in abbigliamento sportivo che si porta a casa un titolo nel doppio misto O17 di Paola Piazzolla e Davide Magni.