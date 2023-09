Digitalizzazione Italia: Start 4.0 guida il paese verso il futuro tecnologico

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha selezionato il Centro Competenza Start 4.0 come soggetto attuatore del PNRR. Nel contesto del PNRR, Start 4.0 offre opportunità e servizi agevolati o gratuiti alle imprese desiderose di rimanere al passo con l’evoluzione digitale.

Grazie a questa scelta, il centro dispone di un budget di 11,8 milioni di euro dedicato all’obiettivo di promuovere la digitalizzazione. Questa decisione rappresenta un approccio strategico, concreto e ponderato all’impiego dei finanziamenti del Next Generation EU. L’obiettivo è sostenere la transizione digitale del Paese, incrementando la competitività delle imprese su scala nazionale. Il Centro Competenza Start 4.0 è uno degli otto Centri nazionali inclusi nel Piano Industria 4.0.

Per accedere a questa opportunità, le imprese possono esprimere il loro interesse attraverso un portale dedicato. Il modulo online e l’avviso pubblico sono facilmente accessibili tramite il seguente link. Dopo aver inoltrato la domanda, le aziende saranno contattate dai Project Manager di Start 4.0 per individuare la formula e il servizio più adatto alle loro esigenze.

Gli sconti applicati da Start 4.0 sono personalizzati, variando in base alle dimensioni aziendali e al tipo di servizio richiesto. In particolare, per le micro e piccole imprese, i servizi principali saranno scontati fino al 100%, divenendo gratuiti. Per le imprese di medie e grandi dimensioni, saranno applicati sconti dal 40% all’80% del prezzo. L’agevolazione viene applicata direttamente attraverso uno sconto in fattura.

La Presidente Paola Girdinio ha sottolineato con determinazione: “Abbiamo l’intenzione di realizzare gli obiettivi stabiliti dal Governo e dalla Commissione europea attraverso il PNRR, al fine di potenziare la competitività internazionale delle imprese italiane”.

Le sei categorie di servizi offerti da Start 4.0 sono le seguenti:

Servizi di assessment

I servizi di assessment riguardano la cybersecurity e le nuove tecnologie come IA e cloud, la rilevazione di potenziali vulnerabilità di ogni asset IT aziendale, la valutazione della maturità digitale, la valutazione le competenze digitali in azienda.

Servizi di test before invest

Comprendono servizi di accesso e utilizzo delle tecnologie laser scanner e utility mapping, demo e test e sul campo e, infine, proof of concept e servizi integrati per sviluppare la copia digitale (digital twin) di qualsiasi asset fisico.

Servizi di formazione

Tra questi servizi troviamo: corsi a catalogo e su misura, certificati ISO 9001, su verticali tecnologici 4.0, formazione personalizzata, percorsi formativi di cyber – awareness.

Tutela della proprietà intellettuale

Si tratta di servizi che riguardano consulenza su strategie di protezione, gestione pratiche e deposito brevetti e accordi di sviluppo, licenza e cessione.

Consulenza per l’innovazione

Questi servizi supportano le imprese nel loro processo di digitalizzazione e sicurezza cyber e tecnologie 4.0, che includono: business continuity & disaster recovery, cybersecurity framework e advisory, open innovation e networking, digital transformation advisory.

Accesso ai ­finanziamenti

Start 4.0 si occupa con esperti del settore del reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei offrendo: scouting e analisi dei bandi, dell’inserimento in partenariati e di scrittura nella proposta.

Le attività di Start 4.0 sono sostenute da una vasta rete che coinvolge sia i principali enti di ricerca nazionali che le grandi e piccole imprese, che hanno già investito in tecnologie e sono in grado di rappresentare l’intera filiera produttiva dei principali settori economici e industriali in Italia.