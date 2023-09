Disinfestazione straordinaria notturna contro le zanzare a Varese

Il Comune di Varese informa che nelle notti del 30 settembre 2023 (notte tra venerdì e sabato), 2 ottobre 2023 e 3 ottobre 2023, tra la mezzanotte e le 6:00 del mattino, sono previste le operazioni di disinfestazione straordinaria nelle seguenti vie: viale Aguggiari (tra via Manin e via del Poligono); via Buscaja; via Oriani (dal civ.15 al 71); piazzale Gramsci; rampa Oriani; via dellaMadonnina (da civ.1 a civ.7); via del Mot; via del Poligono; via Manin (dal civ. 28 al 115); via Piatti S.; via Pirandello; via Quasimodo; via Sorrisole (da civ.6 a civ.25); via Ungaretti G.; via Valverde (da civ.2 a civ.80); Giardino comunale, parcheggio di via Pistavecchia e campetti di Avigno.

Si raccomanda ai cittadini residenti nelle vie interessate, a partire dalla mezzanotte del 30 settembre e nelle altre notti in cui è previsto l’intervento, di tenere chiuse porte e finestre. Gli impianti di ricambio dell’aria e i condizionatori dovranno essere spenti e dovrà essere ritirata eventuale biancheria stesa all’esterno degli edifici. Anche gli animali domestici dovranno essere tenuti al chiuso e dovranno essere ritirati alimenti, giochi per bambini, ciotole ed altri oggetti di uso quotidiano. Frutta e verdura dell’orto potranno essere consumati dopo 72 ore dall’intervento e previo accurato lavaggio. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, si consiglia di lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

L’intervento non si svolgerà in caso di maltempo e comunque nei prossimi giorni saranno effettuati altri trattamenti, anche in base alle condizioni meteo. I prodotti utilizzati sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità come presidi medico chirurgici, tutti appartenenti alla nuova generazione, per la cura dell’ambiente e la tutela della salute pubblica. In queste ore i residenti nelle vie interessate saranno avvisati della disinfestazione con una comunicazione mirata.

Si consiglia in ogni caso alla cittadinanza di ridurre l’esposizione alle punture di zanzare e di mettere in atto ogni accorgimento per evitare che gli insetti possano riprodursi facilmente: si ricorda che tutte le informazioni a riguardo sono contenute nell’ordinanza dello scorso 9 agosto consultabile sul sito del Comune www.comune.varese.it

In ottica di prevenzione della diffusione delle zanzare in città infatti, i consigli di Ats su come proteggersi dalle punture ed evitare il riprodursi di questo insetto indicano alcune misure che si possono mettere in pratica. Tra questi c’è l’uso di repellenti e quello di indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto. Importante poi è l’utilizzo di zanzariere alle finestre e soprattutto quello di svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante; cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali e tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate. Adottare queste misure può limitare infatti il diffondersi di zanzare e virus.