Domenica su Rai1 sarà trasmessa “La stoccata vincente” di Nicola Campiotti

Domenica 24 settembre in prima serata su Rai1 sarà trasmessa in prima tv assoluta “La stoccata vincente”. Un film per la TV diretto da Nicola Campiotti e che racconterà la storia del campione del mondo Paolo Pizzo. Una vicenda sportiva ed umana davvero eccezionale quello dello schermidore siciliano, che verrà interpretato da Alessio Vassallo, con anche la presenza di Flavio Insinna nei panni del papà Piero.

Nicola Campiotti è figlio di Giacomo Campiotti, affermato regista varesino, che ha firmato tanti lavori importanti per il cinema e per la Tv, tra cui Braccialetti Rossi.