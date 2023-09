“Dona la Spesa per la Scuola”, torna la raccolta nei punti vendita Nova Coop

Sabato 9 settembre, nei negozi della rete vendita di Nova Coop in Piemonte e in alta Lombardia, ritorna la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria “Dona la Spesa per la Scuola”. Come ogni anno, l’iniziativa viene realizzata in stretta collaborazione con oltre 70 onlus e realtà locali del terzo settore a cui sono immediatamente devoluti i prodotti raccolti perché siano consegnati a famiglie in condizione di disagio economico, come aiuto diretto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Per tutta la giornata, nei supermercati, nei superstore e negli ipermercati Coop aderenti sarà possibile acquistare i materiali di cancelleria e consegnarli all’ingresso del negozio, presso il punto di raccolta, presidiato da volontari e soci Coop che spiegheranno l’iniziativa e segnaleranno l’elenco dei prodotti necessari. Nel 2022 la campagna ha permesso di raccogliere quasi 100 mila articoli didattici e di cancelleria, per un valore corrispettivo di circa 150 mila euro.

Intanto, è già partita in tutti i punti vendita la quinta edizione di “Coop per la Scuola”, che quest’anno prosegue fino all’8 novembre. Nel periodo di validità dell’iniziativa, ogni 15 euro di spesa effettuata nei negozi Coop si riceve un bollino “Coop per la Scuola” che può essere consegnato a una delle scuole iscritte al programma o donato direttamente attraverso l’App Coop per la Scuola, scaricabile da Google Play o App Store. Al termine della campagna le scuole del territorio potranno usarli per richiedere entro il 20 dicembre 2023, in forma totalmente gratuita, materiali didattici, notebook e apparati multimediali e tanti altri articoli utili alla didattica. L’iniziativa è aperta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie. Nel 2022 sono state 3.235 le scuole piemontesi che hanno aderito all’iniziativa.

Per maggiori informazioni o per iscrivere la propria scuola: www.coopperlascuola.it.

Dichiarazione di Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop: «Anche quest’anno si rinnova l’impegno della nostra Cooperativa a favore di studenti, famiglie e istituti scolastici per accompagnare il ritorno sui banchi di scuola nel migliore dei modi attraverso due iniziative ormai consolidate: una raccolta straordinaria di materiali scolastici in favore dei nuclei familiari in maggiore difficoltà, svolta in collaborazione con le onlus del territorio, e una campagna per la donazione gratuita di materiali didattici alla quale possono accedere tutte le scuole di ogni ordine e grado. I numeri che abbiamo raggiunto nelle ultime edizioni testimoniano la rilevanza di entrambe le iniziative per le nostre comunità locali e quindi, con l’aiuto di tutti, siamo fiduciosi che anche quest’anno potremo raggiungere risultati adeguati ad aiutare moltissimi studenti insieme alle loro famiglie».