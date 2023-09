Donato Castellin per sempre a Lonate, ora lo ricorda la “sua” panchina”

Era la “sua” panchina, quella dove cercava momenti di tranquillità, in mezzo a tanti impegni per la comunità. E da oggi quella stessa panchina porta proprio il nome di Donato Castellin, instancabile volontario scomparso pochi mesi fa a 69 anni, amato a Lonate e non solo.

La cerimonia si è tenuta nella mattina di sabato, a Lonate Pozzolo, dove viveva. Anzi, proprio nei giardinetti e sulla panchina che più amava.

Castellin, scomparso nel giugno di quest’anno, era una figura importante del gruppo dei Volontari del Parco del Ticino di Gallarate, faceva parte della locale Protezione Civile, era attivo con gli Alpini e il gruppo anziani.

«Con la sua vita ha dimostrato che il vero cambiamento inizia da una singola persona disposta a dare tempo ed energie per il bene degli altri» ha commentato il vicesindaco Andrea Colombo, intervenuto in rappresentanza dell’amministrazione al piccolo evento di dedicazione voluto da amici e vicini di casa di Castellin.