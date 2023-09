Dopo 36 anni di servizio, il capo reparto Carella va in pensione: il saluto dei colleghi di Varese

Dopo 34 anni di servizio, il capo reparto Carella va in pensione: un ultimo giorno salutato in caserma da applausi e sirene. Quelle stesse sirene che lo hanno accompagnato durante i lunghi anni della sua carriera.



Carella ha svolto dal 1987 servizio come Vigile del Fuoco, con prima assegnazione al Comando di Varese, dove ha trascorso circa 4 anni per poi essere assegnato dal 1991 al 2005 al Comando di Foggia.

In occasione del passaggio di qualifica a Capo Squadra, avvenuto con decorrenza 1 gennaio 2005, ritorna nel Comando di Varese che lo ha visto muovere i primi passi. Nel 2018 ha conseguito la qualifica di Capo Reparto, svolgendo mansioni proprie della qualifica di appartenenza e successivamente la funzione di Capo Turno Provinciale

Particolare apprezzamento è stato rivolto a titolo personale, dal Comandante Dott. Arch. Mario Abate, il quale esprime particolari ringraziamenti al Capo Reparto Carella “per l’attività svolta non solo presso questo Comando, ma anche in ambito sindacale, per la professionalità, la schiettezza, la correttezza e il rispetto sempre dimostrati, sia nel settore operativo che sui tavoli di confronto dove si sono incontrati. Il Capo Carella ha espletato con grande perizia, precisione, attenzione e passione, attività sindacale in ambito Regionale, fornendo un valido contributo alla categoria e consentendo, contestualmente, il raggiungimento di risultati eccellenti tenuto conto delle varie difficoltà che tale ruolo impone. Tutto il personale ringrazia il Capo reparto Carella Angelo per la professionalità, l’educazione, la riservatezza, la lealtà e il senso del dovere dimostrati in questo lungo periodo della sua carriera.”