“Dopo di Noi”, a Luino al via la ristrutturazione di appartamenti dedicati a persone con disabilità

A Luino al via la ristrutturazione di alcuni appartamenti che saranno dedicati alle persone con disabilità. Progetto strategico e che potrà fare da volano per azioni simili. L’assemblea dei sindaci del Piano di Zona ha approvato all’unanimità e per la prima volta l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per completare il finanziamento del Progetto ‘Dopo di Noi’.

L’avanzo di amministrazione del Piano di Zona rappresenta l’insieme di fondi che dall’avvio del Piano nel 2003 ad oggi risultano disponibili per avanzi su azioni effettuate, azioni finanziate da intraprendere, economie in genere oppure maggiori finanziamenti intercettati nel tempo. L’avanzo ammonta a 435.000 euro dei quali 150.000 possono risultare disponibili per finanziare, ad integrazione del fondo per la sistemazione della struttura derivante dal PNRR pari a 209.000 euro, il primo lotto dei lavori di ristrutturazione di uno stabile di proprietà del Comune di Luino, messo a disposizione per un progetto di autonomia abitativa di un gruppo di 6 disabili.

Questa opportunità aumenta le azioni dell’ambito del Piano di Zona in materia di ‘Dopo di Noi’ a favore delle persone disabili e delle loro famiglie presenti sul territorio, dando alle persone disabili una possibilità alternativa all’istituzionalizzazione una volta vengano a mancare i genitori.

L’ufficio infrastrutture del Comune di Luino ha provveduto alla progettazione delle opere di ristrutturazione di una porzione dello stabile di via Don Folli, sopra all’attuale Centro Diurno Disabili, per la trasformazione di due appartamenti in un’unica unità abitativa pensata per l’autonomia di sei ospiti, più un letto sollievo per le emergenze, oltre al necessario educatore. L’intervento prevede ambienti comuni per la socialità e ambienti privati per i propri ospiti. È un progetto volto anche al risparmio energetico e alla qualità degli spazi per facilitare le relazioni e il benessere dei singoli individui.

Si tratta di un progetto innovativo per il territorio che dovrà essere completato entro il primo trimestre del 2024. La scelta della localizzazione deriva dalla sua centralità, dalla facilità di accesso ai servizi cittadini per un’utenza fragile, oltre che dalla possibilità di avvalersi della struttura del Centro Diurno per potenziare le attività educative quotidiane.

Gli Assessori alle Politiche Sociale Elena Brocchieri, l’Assessore al Territorio Francesca Porfiri e il Consigliere di maggioranza Giuseppe Cutrì si dichiarano molto soddisfatte per quanto svolto dagli uffici comunali e per la collaborazione dell’Assemblea dei Sindaci. Un progetto strategico che potrà cambiare la visione rispetto alla disabilità e fungere da volano per lo sviluppo di altri progetti a completamento dell’offerta anche da parte di privati. “È una risposta concreta a dei bisogni primari ed importantissimi”, commenta Brocchieri. “Dare un domicilio a chi è affetto da disabilità e che si trova solo ha un significato altissimo. Mi rede estremamente orgogliosa aver raggiunto questo risultato, gli uffici al sociale e il mio assessorato sono e saranno là dove c’è veramente bisogno. In questo, vorrei ringraziare il Piano di Zona per essere un prezioso alleato nel fare il bene del territorio”.

“Vorrei ringraziare l’ufficio infrastrutture per la grande attenzione al progetto”, afferma Porfiri. “I tecnici si stanno occupando della progettazione con alta professionalità. Questi spazi sono la base per lanciare questo progetto totalmente votato al sociale. Nelle nostre intenzioni è prioritario adeguare il patrimonio comunale per creare una città accogliente e vicina ai cittadini”.

“Penso che la vocazione sociale di questa amministrazione sia tra le sue potenzialità più grandi”, commenta Enrico Bianchi, sindaco di Luino. “L’attenzione e la sensibilità che quotidianamente dimostrano i miei collaboratori (assessori e tecnici) è davvero molto alta. È la loro ragione professionale. Un risultato importante come il progetto DOPO di NOI sottolinea questo grande impegno”.