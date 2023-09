Dopo il furto, a Malnate recapitata un’altra lettera del “Fronte per la Liberazione dei Nani da Giardino”

È di pochi giorni fa la notizia di un nanetto da giardino rubato da una casa di Malnate. L’atto, rivendicato dal fantomatico “Fronte per la Liberazione dei Nani da Giardino”, è stato accompagnato da una banconota da 50 Euro e una lettera. A pochi giorni di distanza da quel fatto, un altro cittadino malnatese ha ricevuto una missiva, questa volta che anticipa il possibile fatto, composta da un collage di caratteri ritagliati nei quali si legge “liberate i nani o ci penseremo noi. FLNG”.

«Ho sempre abitato a Malnate – ci scrive il signore che ha ricevuto la minaccia -, ho a mia volta nani e altri ninnoli in giardino in bella vista e stamattina ho trovato la lettera. Farò mettere le telecamere».

Per quanto possa sembrare una cosa goliardica, nel 2006 a Olgiate Olona quattro ragazze finirono nei guai dopo essere state trovate all’interno di un giardino privato con lo scopo di “liberare” i nani. Due di loro, all’epoca 24enni, furono trasferite al carcere di Monza con l’accusa di violazione di domicilio e di furto aggravato in concorso, per poi essere scarcerate dopo poche ore; le altre due, minorenni in quell’anno, si beccarono una denuncia a piede libero.