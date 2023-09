Dopo la grandinata e i danni, la Signorelli di Cairate pronta per l’inizio della scuola

A Cairate ci si prepara al nuovo anno scolastico. E i bambini potranno tornare direttamente alle “Signorelli”: il Comune in massima urgenza è riuscito a completare la prima parte di lavori di ripristino dopo i gravi danni riportati dalla struttura in seguito alla tempesta del 25 luglio.

«I lavori sono terminati, proprio oggi abbiamo riconsegnato il plesso scolastico alla dirigente» ci ha anticipato lunedì la sindaca Anna Pugliese, che ha seguito la sistemazione d’agosto.

«La forte grandinata primaria aveva causato danni alla copertura della Signorelli a Cairate, con il rischio di sfondellamento del soffitto al primo piano. A seguito dell’episodio abbiamo verificato tutto il fabbricato ed è emerso che il problema era circoscritto al solo piano superiore».

La sistemazione è stata resa possibile anche dallo stanziamento di risorse straordinarie da parte di Regione Lombardia, intervenuta a sostegno dei Comuni (proprietari degli edifici delle scuole dell’obbligo) e della Provincia (per gli edifici degli istituti superiori). Una garanzia di soldi per intervenire, anche se gli enti si sono mossi subito: «Avevamo già un preventivo per i lavori di somma urgenza quando abbiamo fatto la domanda». Nello specifico è prevista una spesa di circa 70mila euro in due fasi: 38mila euro per i lavori in somma urgenza già completati e poi altri 35mila «che dovremo affrontare durante la sospensione per le vacanze estive».

Intanto la scuola primaria dedicata a suor Irene Signorelli riapre in sicurezza.

In provincia di Varese l’area più colpita dalla tempesta del 25 luglio è stata quella del Saronnese, con propaggini verso Tradate e – appunto – Cairate. Sono questi i Comuni destinatari dei contributi straordinari.

Altre risorse verranno stanziate nel consiglio provinciale del 7 settembre, per alcuni istituti superiori soprattutto nel Saronnese.