Dopo la precettazione di Salvini slitta lo sciopero del trasporto pubblico locale

“Non bastano quattro ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti”.

Così scrive in una nota l’Usb dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini che ha deciso di posticipare lo sciopero del 29 settembre 2023 di 24 ore al 9 ottobre 2023 sempre di 24 ore. “Una giornata, quella del 9 ottobre 2023, che per tutti gli autoferrotranvieri si trasforma in un grande impegno di mobilitazione per il diritto dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, si legge in una nota .

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini aveva firmato la precettazione per lo sciopero del trasporto pubblico locale, inizialmente programmato venerdì 29 settembre. La mobilitazione, proclamata per 24 ore, dopo la precettazione avrebbe dovuto essere solo di quattro, si diceva in una nota del del Mit.

Venerdì sono invece previsti scioperi anche nel settore aereo (Easyjet) e per l’handling in particolare: la precettazione di Salvini riguarderebbe solo il trasporto pubblico locale.