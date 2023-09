Due giorni di Circo contemporaneo ai Giardini Estensi di Varese

Tra acrobazie e racconti da ammirare o sperimentare in prima persona, il circo contemporaneo è il vero protagonista dei Giardini Estensi di Varese nel weekend di sabato 23 e domenica 24 settembre, grazie a due iniziative coordinate dalla scuola di circo Spazio Kabum e dal comune di Varese.

Tanti eventi, tutti a partecipazione gratuita a creare un imprevedibile e partecipato Festival di Circo contemporaneo.

GIARDINI CIRCENSI – FESTIVAL DI CIRCO CONTEMPORANEO

Si comincia sabato 23 settembre con i Giardini Circensi a occupare gli spazi antistanti la grande fontana, il campo da basket e la tensostruttura in un susseguirsi di proposte che prevedono la partecipazione attiva del pubblico in una serie di proposte differenti che spaziano dai laboratori in cui sperimentare gli attrezzi del circo o percorsi di parkour (dalle ore 14.30) a incontri con attori, ballerini e scrittori tra progetti e libri da presentare (dalle ore 18).

Durante tutta la giornata anche tanto sport, con gli stand delle associazioni sportive Uisp e lezioni aperte tra l’altro di Gag, Vela, Hula hawaiana e Danza del ventre.

In più due spettacoli: alle ore 17 “Vladimir e Olga” di Auriga Teatro, tra i protagonisti poi degli incontri in orario di aperitivo. E infine in serata, alle ore 21 sotto la tensostruttura, andrà in scena “R4 fuga per la libertà”, una commedia acrobatica (foto sopra) ideata e interpretata dalle compagnie NaniRossi e Mc Fois.

Per i dettagli sul programma dei Giardini Circensi CLICCA QUI.

LA CREATURA DI MARY

A seguire, nella giornata di domenica, sempre i Giardini Estensi saranno il palcoscenico diffuso dello spettacolo itinerante La creatura di Mary. Un viaggio fatto di musiche, letture e performance acrobatiche alla scoperta dei più profondi misteri che hanno animato la creatura del Dottor Frankestein.

Lo spettacolo sarà proposto in tre repliche, alle ore 11, 17 e 19.

Terra, aria, acqua e fuoco: gli elementi si intrecciano davanti agli occhi degli spettatori, accompagnati dai maestri si Spazio Kabum in un percorso che partirà dalle sale della biblioteca per poi spostarsi nella bucolica cornice dei Giardini Estensi.

Attraverso la lettura, animata da acrobazie aeree e fiamme danzanti, di alcuni dei brani più significativi del capolavoro di Mary Shelley, si scoprirà che il rifiuto da parte della società, la rabbia, il senso di colpa e la profonda metamorfosi che avviene nel cuore del mostro toccheranno le corde più profonde dell’animo umano.

L’inedito soggetto è interamente ispirato al romanzo che ha segnato la letteratura inglese di inizio XIX secolo e coinvolgerà gli spettatori attraverso affascinanti contaminazioni estetiche, mediante le quali una creatura prenderà vita grazie alla voce dei corpi di artisti d’eccezione, sonorità magnetiche e testi coinvolgenti.

L’evento è inserito nel calendario della rassegna #inBiblioteca 2023 con il finanziamento del centro per il libro e la letteratura.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione a QUESTO LINK.

Il Festival dedicato al Circo contemporaneo in città annuncia la riapertura dei corsi di Spazio Kabum, la scuola di circo di Varese. Le attività riprendono il 25 settembre con una settimana di prove gratuite dei diversi corsi, da scegliere e sperimentare.