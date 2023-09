Due giorni di pioggia poi il sole darà il benvenuto all’autunno

Ancora un paio di giorni di pioggia, anche intensa, e poi il sole.

Questo prevede il Centro Geofisico Prealpino per le prossime 48 ore. La giornata di oggi, giovedì 21 settembre, sarà caratterizzata da molte nuvole e piogge intermittenti, possibili ovunque ma più frequenti sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana. Le temperature subiranno un leggero calo.

Venerdì 22 settembre ancora tempo instabile con nuvolosità estesa in giornata accompagnata da rovesci e temporali, localmente abbondanti sui rilievi. In serata e nella notte schiarite a partire dalla pianura.

Da sabato 23 settembre nuvole irregolari al mattino e rovesci in esaurimento, poi via via più sole nel pomeriggio. In montagna ventilato da settentrione. La settimana che verrà dovrebbe essere caratterizzata da bel tempo e sole. Vale la pena ricordare che alle 8.50 di sabato 23 settembre ci sarà l’equinozio d’autunno, momento in cui il Sole irraggerà perpendicolarmente l’Equatore e la durata del giorno sarà pari a circa dodici ore in ogni punto del nostro pianeta.