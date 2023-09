Due idee di PD a confronto: Alice Bernardoni e Giacomo Fisco si sfidano per la guida del partito

Alice Bernardoni e Giacomo Fisco: i due candidati alla segreteria provinciale del Partito sono i protagonisti del congresso di domenica 1 ottobre. Due idee di partito a confronto con la premessa, da entrambe le parti, che l’impegno all’indomani dell’esito del voto deve essere per l’unità della comunità Pd.

LEGGI L’INTERVISTA AD ALICE BERNARDONI

LEGGI L’INTERVISTA A GIACOMO FISCO

Domenica 1 ottobre rappresenterà una giornata decisiva per il Partito Democratico, con la celebrazione dei suoi congressi a vari livelli: regionale, provinciale e di circolo. L’evento avrà una particolare risonanza anche in Provincia di Varese, luogo in cui i membri del partito si riuniranno per discutere, votare e delineare il futuro del movimento.

A livello regionale vi è la candidatura unitaria di Silvia Roggiani, deputata Pd, originaria di Ferno. Roggiani, la cui campagna elettorale è dettagliatamente presentata sul suo sito web.

Nel contesto provinciale, la situazione si fa più articolata con due candidati in corsa: Giacomo Fisco e Alice Bernardoni. Entrambi portano con sé esperienze, visioni e proposte diverse, e sarà compito dei membri del partito valutare quale candidato sia il più idoneo a rappresentare al meglio gli interessi e le aspirazioni del PD a livello provinciale.

Entrambi hanno pubblicato il proprio programma elettorale:

LEGGI IL PROGRAMMA DI ALICE BERNARDONI

LEGGI IL PROGRAMMA DI GIACOMO FISCO

Per quanto riguarda il livello di circolo, le candidature verranno presentate direttamente il giorno del congresso, creando un’atmosfera di attesa e curiosità tra i partecipanti.

Il processo di votazione avverrà nei rispettivi circoli di appartenenza dei membri e seguirà orari specifici stabiliti dai circoli stessi. A conclusione della giornata, a partire dalle ore 20, si procederà allo spoglio dei voti.