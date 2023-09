Due nuove piastrelle in arrivo sulla Passeggiata dell’Amore di Ispra

La Passeggiata dell’Amore sul lungolago Vespucci di Ispra si arricchisce con due nuove romantiche piastrelle. Incise sulle due piccole lastra ci sono infatti la poesia e il racconto vincitori del concorso Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino organizzato dall’associazione culturale Amici di Mario Berrino. L’inaugurazione è fissata per domenica 17 settembre alle 16. Per l’occasione, è stato organizzato anche un raduno di auto d’epoca a cura del 1° Club nazionale Fiat 600 di Besozzo.

Le opere vincitrici della quindicesima edizione del concorso letterario sono Blu di Pietro Ernesto Malgarini e il racconto La porta azzurra di Marinella Miconi. Accanto alle due piastrelle, viene inaugurata anche una terza targa in ricordo del giornalista e storico locale isprese Giuseppe Caravati, scomparso, alla soglia dei 90 anni, nell’aprile 2021.

L’evento di domenica per l’associazione è anche l’occasione per annunciare i due Premi Mario Berrino alla carriera 2023, assegnati al conduttore radiofonico e televisivo Awana Gana, attualmente impegnato nel weekend con RTL 102.5 Best e fra le voci storiche di Radio Montecarlo, e al conduttore televisivo Claudio Lippi.