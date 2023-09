Ecco come sarà il nuovo palazzetto dello sport di Gallarate, “pronto a fine 2025”

A Gallarate si inizia a disegnare il nuovo palazzetto dello sport, individuato come opera pubblica e investimento prioritario dall’amministrazione comunale. Un palazzetto adatto a diverse discipline, fino a medio-alto livello, da costruire sui terreni comunali a Moriggia, a fianco del complesso della piscina.

“In giunta è passata ieri la fattibilità tecnico economica” dice il sindaco Andrea Cassani. “Abbiamo corso un po’ su questa progettazione per poter partecipare a bando Sport e Periferie, che potrebbe portare finanziamento di 700mila euro. Al di là delle possibilità reali, è stato il modo per velocizzare la progettazione e portarci avanti”.

Costo complessivo di 7 milioni (salvo i ribassi sugli appalti), di cui 6 milioni sono già previsti nei bilanci del 2023 e 2024. Ovviamente “cercheremo altre risorse esterne da bandi”

Ma cosa prevede il nuovo impianto? Il progetto comprende il terreno di gioco, due tribune da 550 e 450 posti, “quattro spogliatoi società, due spogliatoi arbitri, una sala conferenze/eventi, ingressi separati per due tifoserie, un bar”. All’esterno sono previsti 6mila metri quadri, con un’area di accesso per società sportive separata da pubblico.

Per chi si fa il palazzetto? “Non abbiamo ancora definito una disciplina prevalente” dice Cassani. L’impianto “si presta a basket fino a B nazionale, pallavolo fino a serie A2, pallamano fino a serie B. Abbiamo chiesto un’altezza di 9 metri richiesta per la ginnastica ritmica, avendo noi una società come Virtus”. Tempi per arrivare a realizzazione? “Mi auguro sotto i due anni, partendo a fine 2023, mi auguro di averlo pronto a fine 2025-inizio 2026”.

I terreni designati per l’opera sono di proprietà di Amsc, società interamente partecipato dal Comune di Gallarate. Aldilà di questo, una volta completata la struttura, come stata gestita? “Non abbiamo ancora deciso gestione, se concessione o gestione interna dell’amministrazione”.

Cassani sottolinea che l’amministrazione ha investito nei sette anni passati grandi risorse sulle scuole, che continua investirli con i due progetti delle scuole a Madonna in campagna e Cascinetta-Cajello, che c’è aperto il progetto per il recupero di palazzo Minoletti come sede di un ITS. Resta quindi spazio investimento significativo sul settore dello sport: “Non è una struttura esagerata, è all’altezza delle ambizioni delle nostre società sportive”.

Aggiunge l’assessora Claudia Mazzetti: “La settimana dello sport non aveva mai visto così tante società rappresentate, è emersa la necessità di spazi, le nostre 17 palestre non sono in grado di rispondere alla domanda. Avendo un palazzetto, in futuro si libereranno spazi nelle palestre per le realtà più piccole”.