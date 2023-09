Elena Mazzetti è la nuova coordinatrice di Italia Migliore a Varese, il partito di Letizia Moratti

Si struttura l’organizzazione territoriale di Italia Migliore, il partito di Letizia Moratti, in Lombardia con la nomina dei referenti provinciali del movimento politico civico nazionale che fa capo a Letizia Moratti.

Forte dei quattro consiglieri eletti in consiglio regionale, Manfredi Palmeri capogruppo, Luca Daniel Ferrazzi, Ivan Rota e Martina Sassoli, Italia Migliore in Lombardia si avvarrà per la Provincia di Varese di Elena Mazzetti.

Elena Mazzetti si presenta così: