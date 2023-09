Erba dove c’erano i parcheggi e pedoni al posto delle auto. Parte la settimana della mobilità a Busto Arsizio

Le strisce blu dei parcheggi spuntano ancora qua e là tra le zolle di prato, al posto dell’immancabile auto in seconda fila torreggia un grande ulivo e una donna sotto l’ombrello taglia a metà la strada senza neanche guardare a destra e sinistra. È così che si presenta piazza Trento e Trieste sabato mattina all’inizio della Settimana Europea della Mobilità.

Sarà proprio questo luogo -fino ad oggi declassato a semplice rotonda- il cuore degli eventi che proveranno a mostrare alla città un nuovo modo di muoversi con meno auto e più mobilità dolce. «La parola d’ordine è sperimentazione –aveva spiegato in conferenza stampa l’assessore alla mobilità Salvatore Loschiavo– ripartendo dalla chiusura al traffico di un pezzo di città così come era stato l’anno scorso per via Cavallotti. Quest’anno toccherà alla parte interna di piazza Trento e Trieste, collegandola a via Cardinal Tosi, attraverso via Roma».

Un’area pedonale che si allarga con eventi, iniziative e incontri fino al 24 settembre e che potete consultare a questo link.

Un battesimo, quello di sabato mattina, bagnato ma che si spera per questo anche più fortunato. In passato in città già si provò a sperimentare la petizione della piazza prima nel 2014 e poi in tempi più recenti nel 2021 ma in quelle occasioni il progetto naufragò ancora prima di essere sperimentato. Chissà se questa sarà la volta buona.