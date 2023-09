Esordio in campionato per il Varese, “Siamo pronti: ritmo e determinazione per fare risultato”

Il conto alla rovescia sta terminando: le due gare di Coppa Italia di Serie D hanno dato indicazioni importanti ma anche palesato alcune criticità da risolvere, soprattutto nella sconfitta in casa della Varesina. Ma da domenica 10 settembre non ci sarà più tempo per fare considerazioni e bisognerà pensare al concreto: il Città di Varese esordirà nel Girone A di Serie D 2023-2024 in casa del Bra (ore 15.00), affrontando subito una delle trasferte più insidiose del campionato.

In settimana la squadra biancorossa si è rinforzata con gli arrivi del difensore varesino Stefano Molinari e della punta siciliana Filippo Di Maira, due elementi che dovrebbero consolidare la struttura dello scacchiere di mister Corrado Cotta, che alla vigilia dell’esordio di campionato presenta la partita facendo un passo indietro e analizzando la sconfitta di Venegono Superiore: «Arriviamo pronti, non ci sono frasi di circostanza. Siamo consapevoli che domenica scorsa qualche errore di troppo lo abbiamo fatto, sia di reparto che individuale. Servirà un po’ più di velocità di pensiero nella costruzione e più coraggio nell’interpretare alcune zone di campo. Non è stata sbagliata la prestazione di di un giocatore, semmai di un reparto».

Analizzando la prossima di campionato, mister Cotta spiega: «Sappiamo che è un campo difficile, come tutti quelli di Serie D, troveremo una squadra motivata ed aggressiva. Sono contento di affrontare subito questa trasferta perché in inverno può nascondere maggiori insidie tra freddo e neve. L’importante è non andare passivi, penso che la squadra possa fare la sua onesta partita e fare risultato. Ci aspetta una gara affrontata sul ritmo e sulla determinazione. Molinari non ha nelle gambe minuti ma sa interpretare bene il ruolo; lo vedo motivato, ci può dare una grande mano per fare bene. Arriviamo senza infortunati, Diop a parte, anche se Di Maira farà parte dei convocati ma non è ancora pronto e non sarà della partita. Lo facciamo per agevolare lui: è arrivato da pochi giorni e lanciarlo nella mischia subito potrebbe essere un errore».