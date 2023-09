Esplorando il “Mediterraneo Bollente”: a Varese un incontro proiezione per comprendere i cambiamenti del mare

Con Eugenio Manghi, regista, Andrea Bergamasco e Adriano Martinoli, si affronterà il tema dell’innalzamento delle temperature e le sue conseguenze. Tutte le info per iscriversi al terzo appuntamento della rassegna “Arte, natura e ambiente”

Sabato 16 settembre, alle ore 20:30, l’Auditorium San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio a Varese aprirà le porte al terzo evento della rassegna “Varese: arte, natura, ambiente”. In questa occasione, sarà presentato il docufilm “Mediterraneo Bollente” del varesino Eugenio Manghi, un’opportunità per esplorare in profondità l’evoluzione del mare che bagna le coste mediterranee.

Il film, sostenuto dal MIBACT e con la Cittadinanza Italiana, affronta il tema dell’innalzamento delle temperature di circa 2-3° C delle acque mediterranee, con temperature superficiali anche di 29°C. Un fenomeno che ha già prodotto cambiamenti notevoli nella biodiversità. Cosa può causare un aumento così rapido e intenso della temperatura? Quali saranno le conseguenze?

Con Eugenio Manghi, regista, Andrea Bergamasco, fisico oceanografico del Cnr-Ismar di Venezia, Adriano Martinoli, docente di zoologia del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate presso l’Università degli Studi dell’Insubria, si andranno ad indagare proprio questi temi, prima con un incontro e poi con la proiezione del film “Mediterraneo Bollente“.

Completamente girato in alta definizione, “Mediterraneo Bollente” ha come scenario principale le coste e i paesi mediterranei ed è arricchito da importanti paralleli con i mari artici e antartici. L’evento accompagna la chiusura della mostra “Eugenio Manghi: Mezzo secolo di fotografia”, ospitata presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, fino al 17 settembre.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione, che potete effettuare cliccando qui

Per avere maggiori informazioni e visionare il programma completo: locandina oppure sito del comune oppure contattare infopoint@comune.varese.it | +39 0332.281913