Espulso quasi 5 anni fa, torna dall’Albania a Sesto Calende per la revisione dell’auto. Arrestato

Era tornato in Italia dall’Albania, dopo quasi 5 anni, ma non aveva ancora finito di scontare il periodo di espulsione dal territorio nazionale. Fermato da una pattuglia dei carabinieri di Sesto Calende è stato riconosciuto (nonostante avesse cambiato le sue generalità), finito di nuovo in manette, processato per direttissima ed espulso nuovamente.

L’uomo, difeso dall’avvocato Livia Zanetti, è un cittadino albanese del 1982 che al giudice ha raccontato di essere tornato in Italia per aiutare la sua ex-moglie a fare la revisione all’auto. Se avesse aspettato qualche mese in più non sarebbe finito nuovamente nei guai.

Al termine del processo ha patteggiato una condanna ad 1 anno e 2 mesi e sono state avviate nuovamente le pratiche di espulsione.