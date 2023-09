Eventi in Jazz: la nuova edizione torna a Busto Arsizio e Castellanza

La nuova edizione di Eventi in Jazz, storica manifestazione musicale che si snoda ogni autunno tra Busto Arsizio e Castellanza, si svolgerà da domenica 1 ottobre a venerdì 17 novembre con cinque concerti imperdibili per gli appassionati e non.

Il tributo a Gianni Cazzola

La prima data sarà un concerto-tributo al grande batterista Gianni Cazzola, emiliano di nascita ma da molti anni residente a Busto Arsizio. Il concerto si terrà presso il Teatro Sociale della città. Il batterista ha collaborato con un’infinità di famosi artisti, tra cui Billie Holiday, Chet Baker, Lee Konitz, Gerry Mulligan, Dexter Gordon, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Phil Woods, Ray Brown e Tom Harrel, suonando in tutto il mondo. Negli ultimi vent’anni Cazzola si è dedicato, soprattutto, alla scoperta e alla valorizzazione di nuovi talenti come il pianista Simone Daclon e la sassofonista Sophia Tomelleri, coinvolgendoli in vari progetti. Al suo fianco, sul palco durante lo spettacolo ci saranno alcune giovani promesse del jazz italiano: il pianista Andrea Candeloro, il chitarrista Attilio Costantino, il contrabbassista Carlo Bavetta, il trombettista Cesare Mecca, il trombonista Didier Yon e il sassofonista Tommaso Profeta.

Da Roma a Busto Arsizio il piano di Enrico Pieranunzi

Sabato 7 ottobre sarà il turno di Enrico Pieranunzi: pianista e compositore romano stimato ovunque, che si esibirà al piano come solista, ma anche in duo con il sassofonista Rosario Giuliani, in trio con Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Mauro Beggio (batteria) e in quintetto (con la cantante Simona Severini e il vibrafonista Andrea Dulbecco). Per il gran finale spazio anche al quartetto d’archi Jazz Acoustic Strings. Nella sua ricchissima discografia spiccano le collaborazioni prestigiose con giganti del jazz come Chet Baker, Paul Motian, Charlie Haden, Marc Johnson e Lee Konitz, ma anche un album in duo con il pianista classico Bruno Canino (“Americas”) e alcuni lavori su Scarlatti, Bach, Handel, Martinu e Gershwin.Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti dal pianista romano, vanno ricordati il Django d’Or francese (1997) come miglior musicista europeo, l’Echo Award 2014 in Germania come Best International Piano Player. Molte delle sue composizioni sono diventate veri e propri standard suonati e registrati da musicisti di tutto il mondo.

Il prog incontra il jazz con Il Banco del Mutuo Soccorso

Il terzo appuntamento sconfina nel mondo del rock ed è previsto per il giorno 13 ottobre, sempre a Busto Arsizio quando si esibirà la storica band di musica progressive “Banco del Mutuo Soccorso”.

Il jazz manouche al teatro Dante

Nel mese di novembre , invece, “Eventi in Jazz” si sposterà a Castellanza con altri due imperdibili appuntamenti. Venerdì 10 novembre si esibiranno sul palco del Cinema Teatro Dante i Manomanouche, formazione molto conosciuta nel panorama Gipsy Jazz, e gli Sugarpie and The Candymen, quintetto che eseguirà i classici del rock e del pop in uno stile retrò che evoca il jazz manouche, l’era dello swing e il Rock’n’roll.

Claudio Fasoli chiude il 17 novembre

Infine, per l’ultima data, prevista per venerdì 17 novembre, la scena sarà tutta per uno dei più importanti jazzisti della scena italiana, Claudio Fasoli. Insieme a lui, saranno presenti molti dei suoi colleghi che lo hanno accompagnato negli ultimi due decenni di attività.

Info e biglietti

Tutti i concerti avranno inizio a partire dalle ore 21. I biglietti di ingresso avranno il costo di 10 euro; gratuito per gli Under 26. L’abbonamento ai cinque concerti sarà di 37,50 euro. Acquisti on line: www.biglietti.store

Informazioni: management@abeatrecords.com; cell: 3478906468.

On line: www.facebook.com/eventiinjazz / Instagram: Eventi in Jazz