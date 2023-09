Eventi per bambini nel weekend del 22, 23 e 24 settembre tra Varese e provincia

Il circo contemporaneo protagonista di questo primo weekend di autunno con tanti eventi dedicati a Varese e a Bisuschio. In programma per i bambini e le loro famiglie anche i laboratori a contatto con la natura domenica per la giornata delle Fattorie didattiche aperte e poi feste, piccole escursioni, giochi e laboratori.

In caso di maltempo si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi all’aperto.

EVENTI

VARESE – Il professor Piton domenica fa tappa al Borducan e al Sacro Monte torna la magia di Harry Potter. A partire dalle ore 15 merende magiche e lezioni di duello (ciascuno porti la sua bacchetta) tra il ristorante e il lavatoio – Il programma

VARESE – Sabato i Giardini Estensi di Varese si trasformano in Giardini Circensi, con una serie di laboratori per sperimentare giocoleria, attrezzi del circo e parkour durante il pomeriggio. E poi spettacoli gli incontri con aperitivo a tema e gran finale sotto la tensostruttura con la commedia acrobatica “R4 fuga per la libertà” – Scopri il programma

TRADATE – Porte aperte al Centro didattico e all’EcoPlanetario del Parco Pineta domenica con sentieri, giochi e viaggi stellari nell’area protetta per adulti e bambini – Scopri il programma

AZZATE – La fattoria Canale di Azzate domenica pomeriggio propone alle famiglie una passeggiata nei boschi e nei prati intorno all’azienda e, a seguire, laboratorio creativo di realizzazione di fiori e foglie con materiali di recupero – Leggi qui

ANGERA – L’azienda agricola Il vecchio Castagno aderisce alla giornata delle Fattorie didattiche aperte proposta da Terranostra Lombardia per domenica con una giornata per bambini alla scoperta dell’agricoltura – L’iniziativa

STORIE E SPETTACOLI

BISUSCHIO – Venerdì 22 settembre l’associazione Il Millepiedi porta al Teatro San Giorgio andrà in scena lo spettacolo di Nicola Virdis “A Nerd Compilation: un’ora di risate senza dire una sola parola. Ingresso a offerta – Lo spettacolo

VARESE – I Giardini Estensi sono il palcoscenico diffuso dello spettacolo itinerante La creatura di Mary. Un viaggio fatto di musiche, letture e performance acrobatiche alla scoperta dei più profondi misteri che hanno animato la creatura del Dottor Frankestein in scena domenica in tre repliche gratuite alle ore 11, 17 e 19 – Come partecipare

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO – Di rientro dalla Mostra del Cinema di Venezia la libraia Laura Orsolini consiglia ai bambini un racconto di Giuseppe Festa e un’illustrato che evoca la magia delle cose belle, come il cinema e l’amicizia – Scelti per te

GIOCHI E LABORATORI

BESNATE – Riciclo riuso e rielaboro impastando e colorando è il titolo del laboratorio con cui sabato mattina ripartono gli appuntamenti Al tempo della creatività della con la Banca del Tempo di Besnate. Iniziativa a cura di Elena Rizzardi per bambini da 6 a 12 anni – Come partecipare

VARESE – Sabato 23 settembre alle ore 15.30 il Museo di Villa Mirabello ospita il laboratorio “Realizziamo cestini e stuoie come i nostri antenati”: un’attività sulla lavorazione delle fibre vegetali – Leggi qui

BUSTO ARSIZIO – Porte aperte ai bambini al Museo Tessile domenica per “Un mondo di fili”, la nuova gioco-merenda, organizzata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023 – Scopri di più

LONATE POZZOLO – In occasione della giornata delle Fattorie didattiche aperte proposta da Terranostra Lombardia, domenica l’Agricola Valticino propone laboratori didattici per grandi e piccini- L’iniziativa

ORIGGIO – All’agriturismo Ai Boschi di Origgiotanti laboratori domenica sin dal mattino per scoprire con creatività la “Tradizione contadina”. In programma anche il laboratorio dedicato al “Tempo di granoturco”, con suoni e colori – Leggi qui

VALLE OLONA – Torna la Coppa Cobram, che porta grandi e piccini in sella come Fantozzi e Filini. La corsa ciclistica goliardica che richiama la saga di Fantozzi, con i partecipanti agghindati come il ragionier Ugo e i suoi amici. Alla regia i Calimali e il gruppo Filini – Come partecipare

GITE ED ESCURSIONI

BESOZZO – Sabato alle ore 9.30 dalla Sala Letture della Biblioteca partirà una passeggiata di 5 km dal titolo “Bagno di Note e Foresta” per i sentieri del paese. L’esperienza rientra all’interno del programma di “Sentieri delle meraviglie” – Scopri di più

BARASSO – Escursioni guidate verso il cuore della terra domenica alla scoperta della Grotta Remeron, fino a 50 metri di profondità – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Ritorna domenica 24 Settembre al Parco Alto Milanese “Puliamo il Mondo”, iniziativa nazionale di volontariato ambientale, edizione italiana di Clean Up the World – I dettagli

MAMMA E PAPA’

VARESE – La città diventa capitale del lavoro educativo con giovani e adolescenti martedì 26 settembre dalle ore 9 in occasione del convegno “…e se piovesse bellezza? Fare educazione in tempi di siccità sociale” promosso nell’ambito del progetto Re-Start e ospitato dall’aula Magna dell’Università dell’Insubria. aperte le iscrizioni – Come partecipare

RITIRO SOCIALE – Da Ammaniti ad Amanda, libri, film e canzoni consigliati da Erica, una ragazza del progetto Sakido sul Ritiro Sociale, per provare a spiegare agli adulti il fenomeno degli hikikomori e più in generale cosa succede ai ragazzzi che si chiudono sempre di più in se stessi – Scoprili qui

