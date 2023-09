Ex area Q8, le minoranze di Sesto: “La riqualificazione resta prioritaria”

Dopo il parere negativo della sovrintendenza le minoranze chiedono spiegazioni e sollecitano la Giunta a prendere le opportune iniziative. Sesto 2030 e Insieme per Sesto sottolineano che “l’esigenza di recuperare l’area abbandonata da 13 anni era e resta la priorità di Sesto. Se era vero ieri, lo è anche oggi”.

Le minoranze chiedono alla Giunta con un’interpellanza a risposta scritta, perché, “quando si è espressa nel settembre 2021 sul progetto preliminare non ha ritenuto conoscere il parere della Sovrintendenza e perché non vennero valutate le critiche espressi in quella circostanza da Provincia e Parco, chiedono infine il motivo per cui non sia stato dato immediatamente seguito alla richiesta della Sovrintendenza in data 15 marzo che così si chiedeva di predisporre viste prospettiche che consentano di apprezzare le relazioni tra il nuovo edificato e gli adiacenti ambiti tutelati”.

Le minoranze chiedono inoltre alla Giunta «di invitare l’impresa a prendere atto del parere e riformulare un progetto di riqualificazione che possa conseguire risultati analoghi per l’interesse della città, ricordando che il Progetto del 2007 aveva già conseguito i pareri favorevoli oggi mancati. Soprattutto chiedono alla giunta di fare proposte e illustrarle al Consiglio Comunale o eventualmente in Commissione Territorio».