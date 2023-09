Fabrizio Gatti ospite a Ferno, il famoso reporter presenta “Bilal” e “Nati sul confine”

Fabrizio Gatti ospite a Ferno. L’appuntamento con il giornalista e autore di inchieste si terrà presso l’Alleanza Cooperativa San Martino venerdì 29 settembre alle ore 21. Presenterà due libri in una serata di estrema attualità, vista l’attenzione mediatica di questo periodo storico sul tema immigrazione.

Gatti, che è autore di inchieste e reportage famosissimi e altrettanto coraggiosi, per quattro anni si è trasformato in migrante clandestino per raccontare la realtà in tutta la sua drammaticità. Cronista e inviato per Il Giornale sotto la direzione di Indro Montanelli, il Corriere della Sera e L’Espresso e dal 2022 direttore editoriale per gli approfondimenti del quotidiano Today.it, autore di inchieste sotto copertura note in tutto il mondo, presenterà due libri: “Nato sul confine” (Rizzoli) e “Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l’Europa” (nuova edizione La Nave di Teseo).

“Nato sul confine” è un romanzo ispirato alla storia vera passata alle cronache come “la nave dei bambini”. Racconta il viaggio per mare di famiglie siriane verso quella che credono possa essere la salvezza. Il libro viene narrato da Mabruk, un bambino non ancora nato, che diventa voce di tutte le persone che devono fuggire dal loro Paese. Si interroga sul significato di essere persone libere e sulle responsabilità e i ruoli che la società ci affida.

“Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l’Europa”, è il racconto di un’inchiesta unica al mondo. Un viaggio in cui, per quattro anni, Fabrizio Gatti ha cambiato il suo nome in Bilal, per trasformarsi in un migrante clandestino. Descrivere in prima persona il dramma di chi si mette in marcia con la speranza di conquistare una vita migliore al di qua del Mediterraneo. Ha viaggiato sui camion attraverso il deserto con i migranti, incontrato terroristi, trafficanti e scafisti. Recuperato in mare, sbarcato a Lampedusa, arrestato, ha sperimentato le terribili condizioni di lavoro dei braccianti nelle campagne del sud. Questo libro può essere definito un vero e proprio capolavoro nella narrativa d’inchiesta, ed ha ottenuto importanti premi letterari in tutta Europa.

L’ingresso all’evento sarà gratuito, e prevederà la partecipazione di Renato Franchi.

Altra serata in programma presso l’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno prevista per il giorno 10 novembre alle ore 21 la presentazione del libro “Il cuore in guerra” della scrittrice Sara Magnoli.