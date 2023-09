Fagnano Olona fa festa fino a tardi con la Notte Bianca in centro

Fagnano Olona si prepara a mettere in mostra il meglio di sè per una nuova edizione della notte bianca. L’iniziativa si svolgerà sabato 9 settembre dalle 18 all’una di notte.

La presentazione è avvenuta questa mattina nell’aula consiliare del Comune alla presenza dell’assessore alla Cultura Giuseppe Palomba e della delegata al commercio Daniela Caprioli, della vicepresidente dell’Associazione negozianti fagnanesi Miranda Ceriani, della tesoriera Paola Putzolu e della presidente della Pro loco Patrizia Canavesi.

La presentazione, oltre a mettere in luce i tanti eventi che la manifestazione offrirà ai fagnanesi e non, ha messo in luce la grande sintonia tra le varie realtà del paese che hanno saputo coinvolgere anche altre associazioni cittadine come i Calimali, la Protezione Civile, oltre alle 61 attività commerciali che hanno aderito. «Quest’anno possiamo dire di aver unito davvero tutto il paese in un unico sforzo comune per salutare l’estate tutti insieme con un momento di festa» – hanno spiegato gli organizzatori.

Tanti punti ristoro dove gustare specialità di vario tipo, giochi per i più piccoli, momenti culturali in biblioteca (caffè con l’autore), artigianato, mostre di pittori e artisti locali, silent disco per i più giovani, yoga e una rievocazione storica in abiti d’epoca rinascimentale che vedrà trasformare il castello visconteo in un angolo di medioevo e rinascimento (l’assessore Palomba interpreterà Leonardo Da Vinci).

Il percorso comprenderà le vie Verdi, Dante, Patrioti, Saibene e le piazze Fratelli Di Dio, XX Settembre e Gramsci: «È stato pensato come un anello in modo che il pubblico possa raggiungere le varie zone e i vari eventi in modo naturale. Questo anche per garantire un flusso più ordinato e sicuro» – aggiungono.

Per conoscere il programma della notte bianca cliccate qui