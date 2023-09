Falsa partenza per la Pro Patria: a Busto vince la Giana Erminio

Inizia con una falsa partenza il campionato della Pro Patria, che all’esordio stagionale esce sconfitta per 2 a 1 contro la neopromossa Giana Erminio. (Foto Roberta Corradin)

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Giana Erminio (1-2) 4 di 42

Allo Speroni di Busto Arsizio sono infatti gli ospiti di Gorgonzola a cominciare nel migliore dei modi il campionato e a festeggiare il ritorno tra i professionisti in virtù dei due gol realizzati, uno per tempo appena prima del cooling-break, dagli attaccanti Fumagalli (punizione rasoterra al 23′ nata da un fallo in uscita di Mallamo) e Fall (contropiede di pura prepotenza fisica al 67′).

Le due reti sono state intervallate dalla pregevole quanto vana sforbiciata aerea di Stanzani al 54′, su calcio d’angolo, valida per il pareggio bianco-blu mantenuto appena 12 minuti.

Zero, dunque, i punti in classifica dopo i primi 90′ per i tigrotti di mister Riccardo Colombo, che alla prima in assoluto in panchina sicuramente sperava un avvio diverso per la sua formazione, impalpabile per demerito e asserragliata con merito dai ragazzi della Martesana di Chiappella per lunghi tratti del primo tempo, almeno fino alla reazione vista nella ripresa.

Sforzi bianco-blu e rete acrobatica di Stanzani ad ogni modo resi nulli dal gol in contropiede di Fall che, a campo aperto e con cinismo, punisce la Pro Patria appena un minuto dopo un’ottima chance mancata da Citterio in area, una conclusione sparata addosso all’estremo portiere dei milanesi.

La puntura dello scorpione alla prima di campionato ricorda subito ai tigrotti una delle più antiche e crudeli leggi del calcio, che recita (per chi non se lo ricordasse): gol sbagliato, gol subito.

Dura lex sed lex, anche all’esordio, anche contro una neopromossa. Perché in Serie C non esistono partite facili. E questo deve essere il monito per le restanti 37 gare.

LE VOCI DALLO SPOGLIATOIO:

LA CRONACA DELLA PARTITA, AZIONE PER AZIONE: