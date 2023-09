Fatturato record per Luve spa di Uboldo. Ampliamento degli stabilimenti in Cina e Polonia

Nel primo semestre 2023 il Gruppo Luve spa di Uboldo, azienda specializzata nella produzione di scambiatori di calore ad aria, ha realizzato un fatturato pari a 320,3 milioni di euro (+ 0,6%, rispetto al primo semestre 2022). Bene anche il portafoglio ordini con 187,5 milioni di euro (in linea con il risultato a dicembre 2022). L’Ebitda è pari a 42,5 milioni di euro (13,3% del fatturato, -0,7% rispetto al primo semestre 2022) , mentre l’utile netto è di 19,1 milioni di euro (6,0% del fatturato).

A giugno 2023, la posizione finanziaria netta era negativa per 160,2 milioni di euro, in peggioramento di 4,8 milioni di euro rispetto a giugno 2022, principalmente a causa dell’incremento del capitale circolante netto e degli investimenti. Il cash flow della gestione operativa ammonta a 29,5 milioni di euro (9,2% del fatturato).

«Nei primi sei mesi del 2023, seppure in presenza di uno scenario generale incerto e perturbato, il gruppo si è confermato ai livelli del primo semestre 2022, che è stato in assoluto il migliore della nostra storia, superandone addirittura il fatturato – ha sottolineato Matteo Liberali, presidente e ceo di Lu-Ve Group-. In questa prima parte dell’anno, abbiamo anche posto le basi per il prossimo sviluppo: ampliamento degli stabilimenti di Gliwice (Polonia) e di Talmassons (Udine), riconversione del sito produttivo ex ACC Wanbao nel bellunese e inizio dei lavori di ingrandimento della fabbrica di Tianmen (Cina). Altrettanto importante è la forte spinta al processo di integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale, già avviato nel 2022. La nostra forza sta nelle donne e negli uomini di Lu-VeGroup, grazie al loro impegno e alla loro dedizione».