Favoriva la fidanzata architetto, patteggia l’ex-dirigente dell’Ufficio Tecnico di Solbiate Olona

Ha patteggiato una pena a 3 anni l’ex-dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Solbiate Olona Luca Antonini, il principale imputato del processo per induzione a dare o promettere utilità che vede come protagonista il professionista e la sua fidanzata di allora, architetto, alla quale venivano affidati incarichi di progettazione in cambio di pratiche comunali più snelle e veloci. Anche lei ha patteggiato una pena a 2 anni, 2 mesi e 10 giorni. Anche un imprenditore che avrebbe aderito al “sistema” Antonini ha patteggiato 8 mesi. La ratifica dei patteggiamenti è stata accolta dal giudice per l’udienza preliminare Veronica Giacoia.

Dei rimanenti imputati due sono stati prosciolti mentre altri 4, tra i quali anche Paolo Orrigoni patron di Tigros, sono stati rinviati a giudizio. In particolare l’imprenditore varesino avrebbe affidato degli incarichi alla ex-fidanzata di Antonini per la realizzazione del supermercato Tigros a Solbiate Olona.

Nella vicenda il comune di Solbiate Olona si è costituito parte civile attraverso il legale Monica Alberti. Prima udienza davanti al collegio sarà il 14 novembre.

L’indagine era partita nel 2019 per l’organizzazione di una festa degli Alpini risalente al 2018 e si è poi allargata fino a toccare anche diversi imprenditori con interessi nel piccolo centro della Valle Olona.