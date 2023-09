Fermata del pullman sulla Sp1 alla Schiranna, la Provincia: “Omologata, ma valuteremo interventi”

Nei giorni scorsi, il genitore di uno studente che prende il pullman di linea per andare a scuola dalla Schiranna di Varese a Gavirate ha inviato una lettera a VareseNews.

«Abbiamo scoperto – scrive il genitore – che la fermata del pullman della Schiranna, che porta al distretto scolastico di Gavirate, è in un punto pericolosissimo. È sulla strada provinciale, appena dopo la rotonda che porta verso Lissago/Valleluna/Bobbiate. Abbiamo scritto alle autolinee varesine, che ci hanno detto di esserne al corrente e di fare una segnalazione alla TPL. Adesso TPL ci dice di segnalarlo alla Provincia di Varese. Arrivando l’inverno con buio, nebbia, pioggia e ghiaccio, rischiamo che questi ragazzi siano veramente in pericolo, visto che dovrebbero sostare praticamente sulla linea di delimitazione della carreggiata. Oltre al fatto che per scaricarli ci si deve fermare per forza su quel lato di strada perché non ci sono strisce pedonali. Ti giro le varie risposte che ci hanno dato e anche le foto della fermata».

La Provincia di Varese ha risposto alla lettera con una nota ufficiale:

Gentile Redazione,

la fermata del pullman della Schiranna, protagonista della vostra segnalazione, è omologata e rispetta il codice della strada. La palina presente è di competenza dell’azienda Autolinee varesine e implica il divieto di sosta nei 15 metri prima e dopo la fermata, per garantire la sicurezza dei passeggeri dell’autobus. In merito alla possibilità di installare una pensilina, invece, non è competenza del nostro ente l’arredo urbano.

È, invece, di nostra competenza, un’eventuale realizzazione di un golfo di fermata per il bus, elemento che al momento non è oggetto di realizzazione ma che certamente potrebbe essere preso in considerazione per il futuro, dopo un’attenta valutazione della sicurezza dei pedoni anche sul percorso di avvicinamento alla fermata stessa da svolgere in sinergia con l’amministrazione comunale e Autolinee varesine. Infatti, sono già in corso degli incontri tra Provincia e il Comune di Varese per realizzare delle valutazioni tecniche sulle fermate del bus lungo le provinciali, compresa la SP1.

«Mi attiverò per trovare una soluzione alla segnalazione che abbiamo ricevuto e che Provincia ha subito accolto. Insieme agli uffici tecnici organizzeremo degli incontri per dare una risposta a questa criticità presente sul territorio» commenta il Presidente Marco Magrini.