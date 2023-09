Fermate per gli autobus scolastici del Keynes, così migliorerà la viabilità della Sp 57

Realizzare delle fermate per i bus scolastici che trasportano gli studenti dell’ISIS Keynes di Gazzada Schianno.

È quello che la Provincia di Varese ha deciso di costruire in via Morazzone e che servirà a migliorare la viabilità sulla Sp 57. Una zona molto trafficata, crocevia di strade che portano appunto a Morazzone, al Ponte di Vedano e verso l’autostrada. All’ora di punta, davanti al Keynes, le auto e gli autobus creano ingorghi e bloccano il traffico, anche se solo per il tempo di uscita degli alunni.

Il progetto è stato reso possibile grazie al finanziamento ottenuto dalla Provincia di Varese in risposta alla manifestazione d’interesse per la valorizzazione del territorio provinciale.

Il 3 agosto 2023 il Comune di Gazzada Schianno ha ricevuto una comunicazione ufficiale dalla Provincia di Varese, con la quale annunciava un finanziamento di € 751.500,00 destinati al miglioramento della viabilità lungo la SP 57: il progetto prevede la realizzazione delle fermate degli autobus nella zona di Keynes e la realizzazione di una rotonda davanti al campo sportivo di Schianno

Nel prossimo consiglio comunale previsito per venerdì 29 settembre alle ore 21 il Comune di Gazzada Schianno dovrà approvare l’anticipo delle spese per l’incarico professionale legato alla progettazione quantificato in 100 mila euro.