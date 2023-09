La Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha voluto celebrare il centenario della sua fondazione con una giornata densa di eventi ed avvenimenti.

Galleria fotografica Festa del centenario per l’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese 4 di 4

La manifestazione che si è svolta sabato 16 settembre, è iniziata al mattino presso la sede dell’associazione in via Romagnosi a Varese, intitolata alla medaglia d’Oro al Valor militare, Brigadiere Salvatore Pietrocola ed è proseguita per tutta la giornata con vari eventi nella zona centrale della città: Corso Matteotti, Piazza Carducci, Piazza Podestà.

Nonostante la giornata in parte piovosa sono stati numerosi i visitatori che hanno potuto assistere ai diversi momenti celebrativi. Il presidente della Sezione A.N.C., Roberto Leonardi, il vice presidente Giorgio Stracquadanio ed i soci hanno accolto autorità, ospiti e partecipanti. L’apertura della manifestazione ha visto la presenza del Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, del sindaco Davide Galimberti, del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Marco Gagliardo. Durante la giornata hanno presenziato anche la vice sindaco di Varese Ivana Perusin, la comandante della Compagnia Carabinieri di Varese, Maggiore Chiara Crupi e rappresentanti dei Vigili del fuoco e Polizia Locale.

La manifestazione è stata caratterizzata da gazebo promozionali, postazione per speciale annullo postale, divise storiche dell’Arma dei Carabinieri a cura del Carosello storico Tre Leoni, autovetture storiche dell’Arma dei Carabinieri a cura del G.A.S.A.C., Gruppo Automotoveicoli Storici Arma dei Carabinieri “Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa”, esibizione della Squadra Agonistica del Centro Cinofili Carabinieri di Firenze con una dimostrazione pratica con cani pastore tedeschi, un elicottero dell’Arma ha sorvolato a bassa quota il centro di Varese.

Presente anche una pattuglia dei Carabinieri a cavallo. E’ stata un’efficace sintesi di tante attività svolte negli anni e sul territorio dall’Arma dei Carabinieri. Un saluto al presidente ed ai soci dell’associazione A.N.C. è stato portato dal vice presidente provinciale di U.N.C.I. Cavalieri d’Italia, Carlo Massironi che è anche commissario della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.

L’evento celebrativo ha consentito di far conoscere alla cittadinanza le numerose attività sociali, civiche, umanitarie e culturali svolte dai soci della sezione A.N.C. a favore della comunità.