Festa dello sport: una vetrina a cielo aperto per le società di Malnate

Il conto alla rovescia sta per scadere: sabato 16 settembre a Malnate ci sarà la “Festa dello Sport”. Una vetrina a cielo aperto per le tante associazioni sportive della città che si metteranno in mostra e faranno provare le proprie attività. L’appuntamento è ai campetti delle scuole medie di via Kennedy.

La manifestazione è stata organizzata dalla consulta sportiva del Comune di Malnate. «Un territorio da sempre legato alla cultura dello sport quello Malnatese – spiegano i promotori dell’evento -, grazie alle molteplici società sportive radicate sul nostro territorio e che rappresentano fiore all’occhiello della comunità. Ecco perché da diversi anni la Consulta Sportiva Malnatese in collaborazione con il Comune propone una giornata per scoprire il mondo dello sport a 360 gradi. Una giornata dedicata ai bambini e ai ragazzi che desiderano conoscere nuove discipline o cimentarsi tra calcio, danza, tennis, scii, ginnastica, skate e molto altro. Non solo: durante la giornata le diverse società presenti avranno modo di affascinare il pubblico grazie ad entusiasmanti esibizioni e dimostrazioni da non perdere».

Il programma prevede alle 10 un corteo delle società sportive accompagnato dal Corpo Filarmonico. Dalle 11 alle 15 tornei di basket, pallavolo e claioc, mentre dalle 15 alle 17.30 spazio alle esibizioni di danza, ginnastica e dog agility. Dalle 17.30 il finale con la premiazioni degli atleti e il galà di chiusura.

Durante la manifestazione si potrà mangiare grazie all’area ristoro, oltre a un’area di street art con artisti locali.