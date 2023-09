Fiamme in un appartamento a Bisuschio, muore il cane, casa inagibile

Fiamme in un appartamento a Bisuschio nel primo pomeriggio di oggi.

E’ successo attorno alle 13 in via Goldoni. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme sono divampate al primo piano di uno stabile di due piani.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un’autoscala. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

I vigili del fuoco hanno anche estratto dall’appartamento in fiamme un cane, ma malgrado i tentativi per rianimarlo sul posto per l’animale non c’è stato nulla da fare. Nell’incendio non sono state coinvolte persone.

L’unità abitativa è stata dichiarata inagibile.