Finanziamento GAL: arrivano 3milioni e 400mila euro per i piccoli comuni di Comunità Montana Valli del Verbano

Regione Lombardia finanzierà Comunità Montana Valli Del Verbano con 3 milioni e 400 mila euro. (https://www.lombardianotizie.online/lombardia-gal-comunita-rurali/) Fondi che l’Ente di riferimento per 32 Comuni dell’Alto Varesotto userà per venire incontro alle esigenze dei piccoli Comuni.

Il contributo si inserisce negli oltre 67 milioni di euro legati a sedici strategie di sviluppo presentate dai GAL (Gruppi di Azione Locale) e finalizzate a interventi di miglioramento socioeconomico delle comunità rurali. Fondi che, come dichiarato dall’assessorato preposto, rappresentano una grande occasione di crescita, anche per la possibile attivazione di azioni di informazione e di promozione dei prodotti e del territorio.

I GAL rappresentano uno strumento concreto per generare piani di sviluppo, mettendo in sinergia Comuni e Comunità Montane con le organizzazioni degli operatori economici del territorio. Utilizzando i fondi europei del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia si favoriranno quindi strategie per la creazione di servizi alle popolazioni rurali e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed economico di aree spesso considerate periferiche.

«Un contributo importante – dichiara Simone Castoldi, Presidente di Comunità Montana Valli del Verbano -. Regione Lombardia si dimostra ancora una volta attenta ai territori più svantaggiati e conferma di avere una visione per l’Alta Provincia di Varese che ci rende pianamente protagonisti. Mi inserisco nel solco di quanto detto dall’assessore Beduschi, questo contributo servirà per sostenere le nostre azioni di sviluppo territoriale. Abbiamo intenzione di dedicarci ai Comuni più piccoli che fanno capo al nostro Ente – continua Castoldi – quelli indicati da alcuni studi regionali come ‘svantaggiati’. Spopolamento, chiusura delle attività imprenditoriali ed artigiane, difficoltà di intercettare l’offerta turistica e di gestione del patrimonio forestale, queste sono alcune delle criticità alla quali possiamo far fronte con questi aiuti. Devono essere visti come una risorsa di rilancio e di spinta economica per dare risposte concrete alle persone. La vocazione di Comunità Montana Valli del Verbano e della mia presidenza è esattamente questa, apportare azioni efficaci là dove c’è bisogno, nel medio e lungo periodo così come la risoluzione dei disagi del quotidiano nelle zone più esterne, pensiamo alle VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorali) ad esempio. Regione Lombardia è un prezioso alleato – conclude Castoldi -. Abbiamo delle prerogative e priorità, so che su questo possiamo contare sul suo supporto».