Fine settimana ricco di iniziative per il Movimento 5 Stelle di Varese

La parlamentare europea del M5S, Maria Angela Danzì, sarà nella mattinata di sabato 9 settembre in centro a Varese al gazebo che gli attivisti del Movimento 5 Stelle varesino allestiranno in piazza del Podestà per raccogliere firme a sostegno della petizione per l’introduzione del salario minimo.

L’europarlamentare, che giungerà in città intorno alle ore 11, incontrerà nell’occasione anche i giornalisti dei media locali per affrontare questo e altri temi legati alla sua attività parlamentare, particolarmente incentrata sui bisogni dei territori e sulle esigenze dei cittadini: dal diritto alla casa al sostegno al reddito, dall’attenzione alle fragilità al diritto alla cura.

Nel primo pomeriggio, la Danzì si sposterà a Laveno Mombello, dove a partire dalle 14.30, presso la spiaggia di Cerro, è in programma una nuova tappa dell’iniziativa “Ripuliamo l’ambiente dell’inciviltà!”, promossa dagli attivisti del M5S per sensibilizzare la cittadinanza rispetto a una gestione consapevole dei rifiuti, nell’ambito della campagna #IoSonoPlasticFree, e per porre l’attenzione sulla mancata approvazione dei decreti attuativi dell’importante Legge Salvamare, presentata dal ministro del M5S Sergio Costa nel 2018, che riguarda il recupero di rifiuti e materiali di scarto durante la navigazione anche nelle acque dolci.

BANCHETTI DI RACCOLTA FIRME SUL SALARIO MINIMO

Nel prossimo fine settimana gli attivisti del M5S saranno presenti con banchetti di raccolta firme a:

– VARESE, sabato 9 settembre, piazza del Podestà, dalle ore 10.30 alle ore 13; – BUSTO ARSIZIO, sabato 9 settembre, via Milano, in orario pomeridiano; – OLGIATE OLONA, sabato 9 settembre, via Mazzini/piazza Zecchin, dalle ore

9 alle ore 12.30, e piazza San Gregorio, dalle ore 14 alle ore 18, domenica 10 settembre, piazza Volontari della Libertà, dalle ore 9 alle ore 12.30; – SARONNO, domenica 10 settembre, piazza Libertà, dalle ore 10 alle ore 13.

RIPULIAMO L’AMBIENTE DALL’INCIVILTA’

Dopo il doppio appuntamento di apertura sabato scorso a Porto Ceresio, dove gli attivisti sono stati affiancati nella pulizia di spiaggia e lungolago dai ragazzi della Consulta giovanile del Comune e che ha visto la presenza dello stesso sindaco Marco Prestifilippo, e a Luino, dove hanno partecipato anche diversi cittadini, domani, 9 settembre, appuntamento alle 14.30 a Laveno, in località Cerro, dove è prevista la presenza dell’assessore comunale all’ambiente nonché vicesindaco Fabio Bardelli, nonché di molti giovani e, come detto, della nostra europarlamentare Danzì, e alle 16.30 a Sesto Calende, presso la Marna, dove saranno impegnati anche gli ambientalisti locali.

L’iniziativa si concluderà sabato prossimo, 16 settembre, ai lidi di Gavirate (ore 14.30) e della Schiranna di Varese (ore 16.30).