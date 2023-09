Formazione e sport: a Luino quattro appuntamenti dedicati ad allenatori e educatori

Luino fa formazione con il patrocinio del CONI e l’apporto fondamentale delle associazioni del territorio. Saranno infatti quattro gli appuntamenti rivolti agli specialisti dello sport, agli allenatori e ai preparatori su argomenti di grande interesse.

Gli incontri toccheranno diverse tematiche legate allo sport, come il suo impatto sull’occupazione e come risorsa economica. Inoltre, ci si concentrerà anche sui risvolti psicologici di chi segue e supporta gli atleti: allenatori e i genitori. Figure queste, che hanno un ruolo di primissimo piano nel sano approccio dei più giovani all’attività agonistica e ricreativa.

“COME CAMBIA IL LAVORO SPORTIVO”

Mercoledì 20 settembre ore 20.30 – Palazzo Verbania (Luino)

Aspetti fiscali delle società sportive – Dott. Paolo Iaconcigh

Mercoledì 27 settembre ore 20.30 – Palazzo Verbania (Luino)

Aspetti giuridici e statutari delle soc. sportive – Avv. Matteo Pozzi

“PSICO & SPORT”

Sabato 30 settembre ore 17.30 – Palabetulle (Luino)

Genitori nello sport – Dott.ss Valeria Resta

Sabato 14 ottobre ore 17.30 – Palabetulle (Luino)

Far crescere i giovani atleti – Dott.ssa Caterina Simoncelli

«Sono appuntamenti di grande interesse che dimostrano l’importanza che questa amministrazione dà alle attività sportiva agonistica e ricreativa. Mi auguro che la partecipazione sia numerosa – afferma Ivan Martinelli, assessore allo Sport del Comune di Luino -. Il patrocinio del CONI sottolinea la validità di questo programma formativo rivolto agli specialisti del settore. Solamente con una preparazione valida sugli aspetti più rilevanti dello sport, come l’educazione, si possono far crescere in modo ottimale i giovani atleti».

L’ingresso è libero e ai partecipanti verrà consegnato un attestato previa registrazione al link: https://bit.ly/3YquNJj