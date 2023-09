Forti precipitazioni sul Varesotto: strade allagate e problemi alla viabilità

Nel pomeriggio di lunedì 18 settembre sul Varesotto ci sono state forti precipitazioni, che in poche decine di minuti hanno portato ad allagamenti sulle strade e di conseguenza a problemi legati alla viabilità.

La pioggia è caduta su tutto il territorio provinciale, dall’Alto Varesotto alla zona di Gallarate e di Malpensa. Le prime segnalazioni di problematiche sulle strade sono arrivate prima delle ore 17, in particolare da Varese. Anche nel resto della provincia però sono stati ravvisati problemi, anche per sottopassi allagati.

A Gazzada Schianno, in via Gallarate, si sono sollevati tre tombini a causa della forza dell’acqua. Tombini sollevati sono stati segnalati anche a Varese, tra Bobbiate e la Schiranna A Gallarate invece ci sono stati problemi con i sottopassaggi allagati, con un veicolo bloccato in quello di via Foscolo.



I vigili del fuoco stanno intervenendo su più fronti, da Malnate a Cantello e in zona Malpensa. Uno dei punti che sta creando più disagi è la rotonda in zona Iper tra Varese e Malnate.

Anche in autostrada A8 si sono creati incolonnamenti a causa delle forti piogge.