Forti temporali in arrivo, venerdì allerta arancione della Protezione Civile

Una forte ondata di maltempo si affaccerà sulla Lombardia nelle prossime ore. Per questo la protezione civile ha emesso un’allerta meteo per i rischi di temporali forti, dissesto idrogeologico e idraulico.

“Per la giornata di giovedì 21 settembre si attendono condizioni instabili con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e/o temporale, con maggior interessamento dei settori alpini e prealpini -si legge nel bollettino-. Tendenza all’intensificazione delle precipitazioni verso sera a partire dai settori di Nord-Ovest”.

Poi da mezzanotte la situazione peggiorerà. “Per la giornata di venerdì 22 si attendono condizioni marcatamente perturbate, con precipitazioni intense fin dalla notte da sparse a diffuse. Saranno maggiormente interessati i settori alpini, prealpini e di alta pianura. Le precipitazioni insisteranno per gran parte della giornata, dapprima sui i settori occidentali di Alpi e di Prealpi, quindi in rapida estensione anche ai restanti settori centro-orientali di Alpi e di Prealpi e parte della Pianura. Si segnala inoltre l’interessamento marginale sparso di Appennino e di bassa pianura. Poi da metà pomeriggio-sera tendenza all’attenuazione. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale. Attesi venti prevalentemente dai quadranti orientali e meridionali: in pianura deboli a tratti moderati; in montagna sotto i 1500 inizialmente moderati o forti, in giornata tendenza all’attenuazione”.

Con questa situazione è in vigore già da ora per l’area dei Laghi e delle Prealpi varesine un’allerta gialla che poi, allo scoccare delle mezzanotte, verrà innalzata ad arancione per i rischi idrogeologico e di temporali forti. Più a sud nella cosiddetta area del nodo idraulico di Milano -che comprende il basso varesotto e l’alto milanese- l’allerta è gialla e da mezzanotte passerà ad arancione per il solo rischio legato ai temporali forti.