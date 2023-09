Franco Belvisi presta giuramento come nuovo procuratore aggiunto a Busto Arsizio

Dice di avere la fama immeritata di orso e quella, riconosciuta, di puntiglioso e precisino. Franco Belvisi, castellanzese con quasi 30 anni di esperienza nelle procure siciliane, ha prestato giuramento questa mattina nell’aula Falcone e Borsellino come nuovo procuratore aggiunto davanti al presidente della sezione penale del Tribunale di Busto Arsizio, Giuseppe Fazio.

Il magistrato è già in città da giugno e ha già avviato il suo lavoro di riorganizzazione degli uffici del pool bustocco. Per Belvisi c’è stato anche il saluto e il benvenuto del Procuratore Capo Carlo Nocerino che gli ha fatto gli auguri di buon lavoro, alla presenza dei sostituti procuratori e degli altri giudici della sezione penale.

A Belvisi spetta il compito di gestire un gruppo di magistrati giovani in una delle procure più importanti della Lombardia e tra le più “laboriose” a livello nazionale sia per fascicoli evasi che per mole di lavoro: «Certamente stiamo attraversando un periodo non facile, di cambiamenti legislativi e di liete novelle – ha detto Nocerino riferendosi ad alcune colleghe che hanno avuto figli di recente – che hanno richiesto uno sforzo da parte di tutti per mantenere i livelli di eccellenza a cui siamo abituati ma sono sicuro che è stato fatto per una buona causa. Con l’arrivo del collega Belvisi le cose andranno comunque meglio».

Il procuratore bustocco, negli scorsi mesi, aveva scritto una lettera al Csm nella quale chiedeva la possibilità di rivedere la pianta organica degli uffici di via Volturno proprio per l’imponente carico di lavoro a cui sono sottoposti magistrati e cancellerie. Una richiesta che, però, al momento non ha trovato orecchie pronte ad ascoltare.