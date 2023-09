Furto in un’azienda di Fagnano Olona. All’opera una banda di professionisti

Quello che si sono trovati davanti prima i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e poi i dipendenti, questa mattina (mercoledì), nella zona industriale di Fagnano Olona è una scena da film.

Galleria fotografica Furto di computer alla Runner di Fagnano Olona 4 di 6

Auto di traverso per bloccare le strade attorno all’azienda colpita, chiodi a terra, un camion usato come ariete per sfondare l’ingresso di un’azienda che si occupa di distribuzione di computer, la Runner spa di via Magellano, a pochi passi dall’autostrada Pedemontana.

La banda di ladri ha agito in modo professionale e in piena notte, non lasciando nulla al caso. Quando le forze dell’ordine, carabinieri di Fagnano Olona in primis, sono arrivati hanno trovato tutte le strade d’accesso al grande magazzino, sbarrate dalle auto messe di traverso.

L’operazione in grande stile deve aver fruttato un bottino sostanzioso, vista la quantità di forze necessaria a portare a termine il piano. Sulla vicenda indaga l’Arma di Busto Arsizio, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.