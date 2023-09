Futura Volley brillante in Valtellina: secondo posto al “Città di Sondrio”

Una vittoria e una sconfitta per la Futura Volley Giovani al Trofeo Città di Sondrio disputato nel fine settimana al palasport del capoluogo valtellinese. Le Cocche si sono tolte la soddisfazione di battere il Vero Volley Milano in semifinale per poi arrendersi al tie-break per il titolo contro Bergamo.

Uno doppio test contro compagini di categoria superiore (Milano era senza diverse giocatrici ma ha comunque schierato sestetti di valore) ampiamente superato per la squadra di Daris Amadio che in entrambi gli incontri è scesa in campo davanti a un pubblico folto e appassionato (400 spettatori domenica al PalaScieghi).

Le bustocche hanno quindi retto l’urto anche con Bergamo mettendo in mostra una formazione che ormai è vicina a quella definitiva: Monza in regia in diagonale con Zanette, Conceicao e Cvetnic schicciatrici e la coppia Furlan-Rebora centrali. Con ovviamente l’aggiunta di Bonvicini nel ruolo di libero.

In finale la Futura ha avuto qualche comprensibile passaggio a vuoto (in due ore di partita) ma anche numerose note positive soprattutto al servizio, in difesa e nella qualità della correlazione muro-difesa. Già bollente il braccio di Zanette, autrice di 27 punti (sabato invece era stata Cvetnic la migliore con 10 punti ma in un match sulla distanza dei tre set). Buona anche l’intesa mostrata da Sofia Monza in palleggio con le sue attaccanti.

Il torneo di Sondrio ha concluso il ritiro prestagionale delle Cocche che si è svolto a Chiesa Valmalenco; ora le giocatrici avranno due giorni di riposo per poi tornare in palestra e preparare il secondo quadrangolare della stagione, il tradizionale “Trofeo Mimmo Bellomo”.