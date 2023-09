Gallarate e Venegono, due pirati della strada in poche ore sulle strade del Varesotto

Pirati della strada sulle strade del Varesotto: due diversi episodi, nell’arco di poche ore, con persone finite in ospedale e indagini delle forze del’ordine per risalire a chi le ha travolte.

Il primo episodio, più grave, è avvenuto a Gallarate, quando erano passati pochi minuti dalla mezzanotte: i soccorritori hanno trovato un uomo di 55 anni, con traumi plurimi, trasferito poi in ospedale al Circolo di Varese (è ferito, ma fortunatamente non è più in pericolo di vita). Sulla dinamica sta investigando il Commissariato di Pubblica Sicurezza, dopo i primi rilievi e le prime acquisizioni di informazioni da parte della Volante intervenuta.

Ferite meno gravi invece per la donna investita in via Kennedy al Piambosco di Venegono Superiore, intorno alle 11 di oggi, lunedì.

In questo caso i testimoni parlano di un furgone coinvolto, che si è allontanato: sulla vicenda indaga ora la Polizia Locale. La donna è stata trasferita in ospedale ma è in “codice verde”, ammaccata – per così dire – ma senza gravi conseguenze.

Oltre ai due pedoni vittime di pirati della strada, nella mattina di lunedì si è registrato anche un altro incidente con vittima la “utenza debole”: una donna di 55 anni è stata travolta in via Arnaldo Da Brescia a Busto Arsizio, nei dintorni dell’ospedale (ferita, ma non in pericolo di vita). In questo caso però l’automobilista sii è fermato e ha prestato soccorso.