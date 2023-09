Gallarate perde di un punto contro il Social Osa, Laudoni già in forma campionato

Prima sconfitta stagionale in precampionato per la Esse Solar Gallarate, superata di strettissima misura in casa dal Social Osa di coach Vantaggiato con il punteggio di 63-64. Scarto minimo decretato da due tiri liberi della formazione di Milano, con l’ultimo tiro dei padroni di casa non andato a bersaglio.

I Galletti avevano battuto nel primo test (82-75) il Ron Howard Team, formazione di atleti americani che sta effettuando una serie di allenamenti e partite-vetrina in Europa. Contro il Social Osa si è invece trattato di un match contro una formazione di pari livello, la Serie B Interregionale: gara molto equilibrata che ha dato buoni spunti a coach Gambaro e al suo staff.

Il gruppo del BBG è formato per otto dodicesimi da giocatori nuovi, che si stanno conoscendo fra loro e stanno assimilando le direttive tecniche di Gambaro. A brillare, sul campo, è stato il bomber designato Stefano Laudoni che ha messo a segno ben 26 punti sui 63 complessivi. Buona anche la prova di Fioravanti, apparso molto concreto al di là del tabellino.

La società ora è attesa alla presentazione ufficiale in programma sabato 9 settembre al MaGa con inizio alle 20. La Esse Solar tornerà quindi in campo nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 settembre: sul parquet di Gallarate si disputa infatti un quadrangolare con Casorate, Venegono e Sangiorgese.