Gavirate ha un nuovo defibrillatore grazie a Torsellini Vetro

Gavirate ha un nuovo defibrillatore grazie alla donazione effettuata dalla storica Torsellini Vetro, azienda con più di sessanta anni di storia.

Il dispositivo è stato posizionato in piazza Martiri delle Foibe, in una posizione strategica fra il Cinema Garden, diverse attività commerciali, palestra e ristoranti.

«Un bell’esempio di partecipazione delle attività produttive e del loro impegno nel sociale», commenta il sindaco di Gavirate Silvana Alberio.

«La donazione di un defibrillatore per Gavirate era un desiderio maturato da tempo, già in

occasione della ricorrenza dei 60 anni di presenza dell’azienda sul territorio – spiegano dalla Torsellini Vetro -. Una espressione di responsabilità sociale come impresa e di riconoscimento verso la collettività. Torsellini Vetro ha a cuore il sostegno delle risorse locali, siano esse espresse in ambito sportivo, culturale, artistico, sociale».