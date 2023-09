Gender, lavoro, intelligenza artificiale, un ciclo di incontri al Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate

Gender, lavoro, intelligenza artificiale. Epoca di cambiamento o cambiamento d’epoca? È questo il titolo di un ciclo di tre incontri con il quale il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate riprende la propria attività dopo la pausa estiva.

Stiamo vivendo un passaggio storico che risulta spesso di difficile interpretazione: “i tempi cambiano” come è sempre accaduto, ma oggi sembrano scivolare via certezze e criteri di giudizio che, pur con diverse sfumature, accomunavano le variegate culture della storia umana. Per questo motivo il Centro Culturale propone tre incontri che per gli argomenti affrontati e per l’importanza dei diversi relatori, aiutereano certamente a cogliere con maggior cognizione di causa i coonnotati dell’epoca in cui viviamo e del cambiamento antropologico in atto.

Gli incontri si terranno presso l’Aula Magna Scuola Sacro Cuore, via Bonomi, 4 – Gallarate

Ingresso libero

Martedì 26 settembre 2023 ore 21:00

Pensare il Gender: fluidità sessuale e crisi antropologica, tra cause e conseguenze

Con Alberto Frigerio, Medico e Sacerdote, ha conseguito il Dottorato in Teologia del matrimonio e della famiglia. E’ professore di Bioetica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano.

Mariolina Ceriotti Migliarese , Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta, si occupa di formazione di genitori e insegnanti. E’ autrice di diversi libri su tematiche inerenti la famiglia e il rapporto di coppia.

Lunedì 23 ottobre ore 21:00

La Società della prestazione e le nuove schiavitù. Riflessioni sul lavoro

Con Giorgio Vittadini, Milanese, professore Ordinario di Statistica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha fondato e presiede dal 2002 la Fondazione per la Sussidiarietà. Nel 2005 ha ricevuto la Medaglia d’oro per la Promozione della Cultura Italiana all’Estero. Il 7 dicembre 2022 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro.

Mario Mezzanzanica, professore di Sistemi Informativi all’Università degli Studi di Milano-Bicocca ove è anche Pro-Rettore per l’alta formazione e il job placement e Direttore del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi.

Sabato 4 novembre ore 17:30

La sfida dell’Intelligenza Artificiale

Con Danieme Magazzeni, Laureato presso l’Università degli Studi di L’Aquila, ha conseguito il Dottorato in Informatica. E’ stato professore in Artificial Intelligence al King’s College London fino al 2020. Ora dirige il gruppo di ricerca in I.A. presso J.P. Morgan ove è Managing Director and Global Head Director of the XAI Center of Excellence.

Jonah Linch, Laureato in Fisica alla McGill University di Montréal, ha studiato filosofia e teologia all’Università Lateranense ed ha conseguito il Master in Education presso la George Washington University. È ricercatore per l’Università di Pavia e per IIMAS.

Centro Culturale Tommaso Moro – Vicolo del Prestino, 2 – 21013 Gallarate (VA) cctmg@libero.it – www.cctmg.it