Gene Gnocchi e tanti atleti a Busto Arsizio per due giorni di sport e libri

Venerdì 8 e sabato 9 settembre di scena “SportivaMente – il Festival dei Libri sportivi” in piazza San Giovanni: evento gratuito ricco di confronti e condivisione di esperienze. Tra gli ospiti Gianluca Pagliuca, Dario Costa, Alice Pignagnoli e Gene Gnocchi: ecco il programma completo

Venerdì 8 e sabato 9 settembre sport e cultura saranno i protagonisti della seconda edizione di “SportivaMente – il festival dei libri sportivi”. Location d’eccellenza di questo importante evento sarà Busto Arsizio, Città Europea dello Sport 2023: in piazza san Giovanni appassionati, scrittori e atleti si incontreranno per condividere storie ed esperienze. La partecipazione all’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, in particolare dagli assessorati allo Sport e alla Cultura, è aperta e gratuita, con posti a sedere, offerta alla cittadinanza dai partner e dagli sponsor del progetto.

DOVE E QUANDO

L’appuntamento con “SportivaMente – il Festival dei libri sportivi” è in piazza San Giovanni, nel cuore di Busto Arsizio, venerdì 8 e sabato 9 settembre con l’anticipazione online di Correre per un respiro da parte di Rachele Somaschini (pilota di rally e istruttrice di guida sicura, nonché testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica).

Ecco l’agenda dettagliata dei due giorni di Festival:

VENERDÌ 8 SETTEMBRE:

ore 16.00 – Volevo solo fare la calciatrice di Alice Pignagnoli (portiere di calcio e giovane mamma);

ore 17.00 -I vagamondi. Scrittori in bicicletta di Claudio Gregori (giornalista e scrittore);

ore 18.00 – Il tunnel perfetto di Dario Costa (pilota, primo italiano a qualificarsi, gareggiare e vincere nella Red Bull Air Race) con Biagio D’Angelo;

ore 19.00 -Volare libero di Gianluca Pagliuca (ex portiere di calcio e opinionista) con Federico Calabrese;

ore 21.00 – Tennispedia, spettacolo del comico Gene Gnocchi.

SABATO 9 SETTEMBRE:

ore 16.00 -Karl-Heinz Rummenigge. Kalle di Filippo Grassia (giornalista, opinionista per Radio Rai1);

ore 17.00 – Per Gianni Brera–l’Arcimatto di Adalberto Scemma (docente universitario e scrittore) con Alberto Brambilla (giornalista e scrittore);

ore 18.00 – Volevo fare l’arbitro di Federico Marchi (giornalista e direttore nazionale della comunicazione dell’associazione italiana arbitri);

ore 19.00 -Il mio Kobe. L’amico diventato leggenda diCristopher Goldman Ward (architetto e amico di infanzia della leggenda del basket Kobe Bryant).

L’evento ha il patrocinio di Camera di Commercio di Varese/Varese Sport Commission, Coni Lombardia, Sport e Salute, Panathlon Club La Malpensa, oltre a quello del Comune di Busto Arsizio.