“Genitori Megramò”: a Mesenzana nasce una associazione ‘per stimolare il confronto tra scuola e genitori’

Con l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 ci sono tante novità in serbo per le scuole delle comunità di Mesenzana, Grantola, Montegrino e Brissago Valtravaglia che appartengono all’Istituto Comprensivo “Domenico Zuretti” di Mesenzana.

Tra quelle più vicine a studenti e famiglie, c’è la creazione di “Genitori Megramò odv”: una nuova associazione che si propone come sostegno all’attività scolastica nel rispetto dei ruoli scuola-famiglia con l’obiettivo di stimolare il confronto costruttivo tra genitori e scuola. Supporterà e sosterrà le iniziative e i progetti scolastici, sia dal punto di vista economico sia da quello strategico organizzativo, in collaborazione con docenti e dirigenza scolastica.

«Attraverso una sentita condivisione dei valori e una collaborazione continua tra scuola, famiglia e istituzioni possiamo realizzare una solida comunità educante, capace di far crescere i nostri figli come studenti, persone e cittadini. Siamo entusiasti di aver dato vita a questa Associazione, cercheremo di fare del nostro meglio per realizzare progetti interessanti e stimolanti per i ragazzi e ci auguriamo di lasciare un’impronta sugli studenti e sul territorio» afferma la Presidente della neo associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da Sonia, Augusta, Ramona, Francesca P., Sara, Pamela, Cristina, Laura, Francesca G e Valentina; mamme frizzanti, vitali e volenterose che hanno deciso di mettersi in gioco perché convinte che per creare una società migliore si debba partire dalla scuola.

«Tra le novità non può passare senza note di ringraziamento la disponibilità della Prof.ssa Fiocchetta di assumere la reggenza del nostro plesso per quest’anno scolastico. Ci auguriamo di collaborare in maniera proficua con lei e con il suo staff – aggiungono dall’associazione -. Naturalmente, come associazione neocostituita, siamo alla ricerca di volontari che condividano gli stessi principi che ci hanno portato a questo grande passo, e che siano disposti a mettersi in gioco perché i nostri figli possano avere a disposizione una scuola eccellente; l’associazione (senza scopo di lucro) è composta sia dai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Domenico Zuretti, sia da parenti, amici e simpatizzanti».

Per iscriversi e ottenere ulteriori informazioni sull’associazione Genitori Megramò, si può visitare il sito www.genitorimegramo.it

«Saremo presenti anche alla festa medievale di Mesenzana il 16 e 17 settembre per rispondere di persona a qualsiasi domanda e a raccogliere donazioni e quote associative di chiunque voglia sostenere questa bellissima iniziativa. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti» concludono dall’associazione.